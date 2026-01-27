Überraschungscoup: DJ Ötzi krönt den Ball der Wiener Wirtschaft

Wien (OTS) -

Kurz vor dem Ball der Wiener Wirtschaft kommt es zu einer Neubesetzung des Star-Acts: Roland Kaiser kann aufgrund einer Verletzung kurzfristig nicht nach Wien reisen. Kaiser selbst hätte sich auf die Wiener Ballnacht sehr gefreut, aus seinem Management heißt es: „Roland Kaiser hat sich eine Bänderverletzung am Bein zugezogen, die es ihm derzeit unmöglich macht aufzutreten. Auf ärztlichen Rat wird er sich in den kommenden Wochen schonen. Roland Kaiser bedauert dies sehr und bittet um Verständnis.“

Dem Wirtschaftsbund Wien ist es trotz der Kurzfristigkeit gelungen, einen weiteren Publikumsmagneten für das fulminante Highlight der Ballnacht zu gewinnen: DJ Ötzi übernimmt als Star-Act zu Mitternacht.

Mit DJ Ötzi zieht – im besten Sinn – ein Hauch Tirol in die Wiener Hofburg ein. Seit Jahrzehnten zählt er zu den prägendsten Entertainern im deutschsprachigen Raum. Sein Duett „Ein Stern (...der deinen Namen trägt)“ hielt sich in Deutschland 106 Wochen in den Single-Charts und wurde zum erfolgreichsten Song der 2000er-Dekade. 16,5 Millionen verkaufte Tonträger und 3,3 Millionen monatliche Hörer sprechen für sich. Insgesamt stand DJ Ötzi beeindruckende 1.567 Wochen in den Charts und wurde mit 18× Gold, 23× Platin und mehreren Amadeus Austrian Music Awards ausgezeichnet. Dass DJ Ötzi bis heute die Massen bewegt, unterstreicht auch das jüngste Chart-Comeback von „Tirol“ via Social Media, das in Deutschland die Top 10 und in Österreich die Top 6 erreichte.

Florian Kollenz, Direktor des Wirtschaftsbund Wien: „Zuerst wünschen wir Roland Kaiser eine rasche und vollständige Genesung. Zugleich sind wir begeistert, dass wir mit DJ Ötzi so kurzfristig ein Aushängeschild der österreichischen Musiklandschaft gewinnen konnten, der die Hofburg zum Beben bringen wird. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Mitwirkenden, die mit einem enormen Krafteinsatz diese schnelle Lösung ermöglicht haben und natürlich DJ Ötzi, der so kurzfristig und unkompliziert unseren Abend bereichert. So wird der Ball der Wiener Wirtschaft auch 2026 ein absolutes Highlight der Wiener Ballsaison.“

Der Ball der Wiener Wirtschaft wird am 30. Jänner von Pop-Star Mathea eröffnet, DJ Ötzi folgt nun statt Roland Kaiser als Highlight zu Mitternacht. Mathea und DJ Ötzi zählen zu den profiliertesten österreichischen Künstlern und erreichen mit ihren Hits und Shows ein Publikum weit über die Landesgrenzen hinaus. Gemeinsam bündeln sie Energie, Emotion und Format – und machen den Ball der Wiener Wirtschaft 2026 zum überzeugenden Bekenntnis zu Tradition und Moderne.