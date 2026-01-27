  • 27.01.2026, 15:57:02
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DELTA Gruppe stärkt Standort Wels: Manuel Neyder wird Standortleiter der Delta Pods Architects ZT GmbH

Profilbild - Manuel Neyder, Handlungsbevollmächtigter Standortleiter bei Delta Pods Architects, Wels

Diese Aufgabe ist für mich vor allem eine Wertschätzung für das Team, mit dem ich täglich arbeiten darf“, so Manuel Neyder. „Nachhaltiger Erfolg entsteht dort, wo Arbeit Freude macht.

Manuel Neyder

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Wels (OTS) - 

Die DELTA Gruppe, 1977 in Wels gegründet und heute mit über 400 Mitarbeiter:innen in vier Ländern in den Bereichen Architektur, Baumanagement und Consulting tätig, stärkt ihren Gründungsstandort: Mit Manuel Neyder übernimmt ein langjähriger Mitarbeiter die Leitung der Niederlassung von Delta Pods Architects in Wels.

Der Standort Wels spielt eine wesentliche Rolle in der Abwicklung nationaler und internationaler Bau- und Immobilienprojekte. In seiner neuen Funktion verantwortet Manuel Neyder die organisatorische und fachliche Weiterentwicklung des Standorts sowie die Führung der Mitarbeiter:innen und das operative Tagesgeschäft.

Manuel Neyder ist seit 2003 Teil der DELTA Gruppe. Nach seiner Ausbildung an der HTL Linz war er in der Planung, der örtlichen Bauaufsicht und später als Projektleiter tätig. In dieser Rolle begleitete er zahlreiche Projekte in Industrie, Handel und Wohnbau. In den vergangenen Jahren lag sein Schwerpunkt auf der Umsetzung komplexer Projekte in Deutschland sowie auf der Zusammenarbeit in internationalen Projektteams, unter anderem in Tschechien und der Ukraine.

„Diese Aufgabe ist für mich vor allem eine Wertschätzung für das Team, mit dem ich täglich arbeiten darf“, so Manuel Neyder. „Nachhaltiger Erfolg entsteht dort, wo Arbeit Freude macht.“

Dieter Greiner, Miteigentümer und Geschäftsführer der DELTA Gruppe, betont die strategische Bedeutung der Entscheidung:
„Die Weiterentwicklung unserer Standorte aus den eigenen Reihen ist Teil unserer Unternehmenskultur. Wels als Gründungsstandort nimmt dabei eine besondere Rolle ein.“

Über die DELTA Gruppe

Die DELTA Gruppe ist ein international tätiges Architektur-, Ingenieur- und Beratungsunternehmen mit über 400 Mitarbeiter:innen an Standorten in Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine. Mehr unter: www.delta.at

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