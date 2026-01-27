Ernährungsbildung: Land schafft Leben unter Top drei bei CASH Spotlight Award 2025

Wien (OTS) -

Der Verein Land schafft Leben holt sich mit seinem „Lebensmittelschwerpunkt“, Österreichs größter Bildungsinitiative rund um Lebensmittel, den dritten Platz beim CASH Spotlight Award 2025. Gesucht waren innovative Projekte zum Thema Ernährungsbildung.

Zum zweiten Mal rückte das Handelsmagazin CASH mit dem CASH Spotlight Award innovative Konzepte zu einem gesellschaftlich relevanten Thema ins Scheinwerferlicht. 2025 stand das Thema Ernährungsbildung im Fokus – ein Bereich, in dem Land schafft Leben mit seinem Bildungsschwerpunkt eine Vorreiterrolle einnimmt und es unter die drei Finalisten schaffte. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung! Dass sich dieses Mal beim CASH Spotlight Award alles um Ernährungsbildung dreht, ist ein starkes Signal für den Stellenwert dieses unglaublich wichtigen Themas. Essen muss gelernt sein und ist die Basis für ein gutes Leben – deshalb setzen wir uns tagtäglich dafür ein, dass die nächste Generation mit Wissen zum Essen versorgt wird“, so Maria Fanninger, Gründerin von Land schafft Leben.

Lebensmittelschwerpunkt: Essen muss gelernt sein

Seit 2021 betreibt Land schafft Leben den „Lebensmittelschwerpunkt“, Österreichs größte Bildungsinitiative rund um Lebensmittel. Der Verein stellt Pädagoginnen und Pädagogen methodisch-didaktisch aufbereitete Lehrmaterialien kostenfrei zur Verfügung – vom Kindergarten bis zur Matura. Diese Lehrmaterialien knüpfen direkt an Lehrpläne an und ermöglichen es, Ernährungsthemen lebensnah und anwendungsorientiert in den Unterricht zu integrieren: Wie Lebensmittel hergestellt werden und wie die Produktion mit Umwelt und Lebensraum zusammenhängt, wird im Bereich des Lebensmittelwissens vermittelt. Die Ernährungsbildung zeigt, was Lebensmittel im Körper bewirken und wie eine gesundheitserhaltende Ernährung gelingen kann. Abgeleitet aus diesen beiden Säulen ergibt sich die Konsumkompetenz: Kinder und Jugendliche lernen, wie sie bewusste Konsumentscheidungen treffen können, die ihren Werten entsprechen. Dabei wird Eigenverantwortung gefördert, die Zukunft in der eigenen Lebenswelt mitzugestalten. Mit diesem Wissen erlernen Kinder und Jugendliche einen guten Zugang zum Essen – und damit die Grundlage für ein gutes Leben. „Danke an CASH, dass ihr Ernährungsbildungs-Initiativen ins Scheinwerferlicht rückt – das macht unsere Arbeit noch sichtbarer. Denn einen guten Zugang zum Essen zu erlernen ist genauso wichtig, wie Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen“, betont Fanninger.

Hinweis: Bildungsminister Christoph Wiederkehr zu Gast im Podcast

In der nächsten Folge von „Wer nichts weiß, muss alles essen“ spricht Maria Fanninger mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr darüber, warum eine bedarfsgerechte Verpflegung und Ernährungsbildung entscheidende Faktoren für die Entwicklung und den schulischen Erfolg von Kindern und Jugendlichen sind. Wiederkehr erläutert außerdem die Notwendigkeit einer umfassenden Reform des österreichischen Bildungssystems, die er mit seinem „Plan Z“ umsetzen möchte. Ab 29. Jänner, 17:00 Uhr, überall verfügbar, wo es Podcasts gibt.