SPÖ-Lindner: Jetzt gilt es, die Rahmenbedingungen für Sanitäter*innen langfristig und zukunftsfit zu gestalten!

Wien (OTS) -

„Die enorme Bedeutung des Beitrags, den Sanitäter*innen in ganz Österreich für unsere Gesundheitsversorgung leisten, sieht man an der unglaublichen Expertise, die von den verschiedensten Organisationen und Expert*innen in diesem Bereich aktuell ausgearbeitet und präsentiert wird. Allen, die sich schon seit Jahren aktiv in die Diskussionen darüber einbringen, wie wir langfristig zukunftsfitte Perspektiven für diesen wichtigen Bereich schaffen, gilt mein großer Dank“, betont Mario Lindner, SPÖ-Sprecher für Einsatzorganisationen, anlässlich der heutigen Studienpräsentation des Bundesverbands Rettungsdienst. Die Politik sei sich über alle Parteigrenzen hinweg bewusst, wie wichtig die Arbeit ist, die von Sanitäter*innen Tag für Tag zum Wohle der Bevölkerung geleistet wird. Genau deshalb hat sich die Bundesregierung in ihrem Programm auf die Modernisierung und Professionalisierung des Sanitätergesetzes geeinigt. ****

Diesem Ziel entsprechend gelte es jetzt, auf Basis der zahlreichen Beiträge, Vorschläge und Expertisen von Einsatzorganisationen und Expert*innen einen gemeinsamen Zukunftsplan für die Sanitäter*innen in Österreich zu erarbeiten. „Alle Perspektiven liegen jetzt auf dem Tisch und vor allem ist seitens aller Beteiligten klar, dass wir gemeinsam an der bestmöglichen Lösung arbeiten wollen. Das ist eine sehr gute Ausgangslage“, betont Lindner. „Denn uns allen geht es vor allem um ein Ziel: Die besten Rahmenbedingungen zu schaffen, damit unsere haupt- und ehrenamtlichen Sanis für die Menschen in allen Regionen Österreichs arbeiten können!“ (Schluss) bj