100 Tage Hilfswerk-Präsident: Brandweiner präsentiert neues ehrenamtliches Angebot

St. Pölten (OTS) -

Am 22. Oktober wurde Lukas Brandweiner im Rahmen der jährlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Hilfswerk Niederösterreich gewählt. Er folgt damit Michaela Hinterholzer, die nach 14 Jahren ihr Amt zurückgelegt hat. Nach 100 Tagen im Amt berichtet Brandweiner über seine ersten Eindrücke und präsentiert das neue ehrenamtliche Angebot „Mach mit, bleib fit!“.

Lukas Brandweiner wurde 1989 in Gmünd geboren und lebt im Waldviertel. Er ist in zahlreichen Vereinen ehrenamtlich tätig – von der Freiwilligen Feuerwehr bis hin zum Roten Kreuz. Als Abgeordneter des Nationalrates vertritt Brandweiner das Waldviertel. Seit April 2025 ist er Generalsekretär des ÖAAB. Als Präsident des Hilfswerk Niederösterreich konnte er seit Herbst 2026 bereits viele Eindrücke sammeln und in zahlreichen Gesprächen Mitarbeiter*innen, wie auch Ehrenamtliche und ihre Tätigkeiten kennenlernen.

„ Gerade als Waldviertler Abgeordneter sehe ich, wie wichtig es - nicht nur, aber vor allem - im ländlichen Raum ist, Menschen die Möglichkeit zu geben, so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause zu bleiben. Mit dem vielfältigen Angebot und dem hohen Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen Familien in ganz Niederösterreich die Unterstützung, die sie benötigen. Es freut mich sehr, seit 100 Tagen Teil dieser großartigen Organisation zu sein “, betont Abg. Z.NR Lukas Brandweiner, Präsident des Hilfswerk Niederösterreich.

Das Hilfswerk Niederösterreich in Zahlen: fast 44 Prozent Marktanteil, 2.500 Mitarbeiter*innen, 15.000 Kundinnen und Kunden monatlich alleine im Bereich der Pflege und Betreuung.

Neues Ehrenamt: „Mach mit, bleib fit!“

Neben den bereits etablierten ehrenamtlichen Angeboten „Essen auf Rädern“, „Besuchsdienst“, „Gemeinsame Lesezeit“ und „mobile HILFSWERKstätte“ bietet das Hilfswerk Niederösterreich 2026 mit „Mach mit, bleib fit.“ ein neues kostenloses, ehrenamtliches Projekt, das Menschen dabei unterstützt fit zu werden oder fit zu bleiben – körperlich, wie auch geistig.

„ Gerade das Ehrenamt, mit unseren 2.200 Ehrenamtlichen, liegt mir sehr am Herzen und so freut es mich besonders, das neue ehrenamtliche Angebot „Mach mit, bleib fit!“ vorstellen zu dürfen. Mit dem Angebot möchten wir Menschen dabei unterstützen, fit zu bleiben oder fit zu werden. Wir sind deshalb auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die Freude daran haben, nach einer verpflichteten Ausbildung, Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der körperlichen und geistigen Fitness zu unterstützen “, erklärt Brandweiner das neue ehrenamtliche Konzept.

Das Angebot soll ehrenamtlichen Trainer*innen die Möglichkeit bieten, sich aktiv und sinnvoll in der Gesellschaft einzubringen und die Gemeinschaft mit ihrem Engagement zu bereichern. Bereits 18 Personen haben die Ausbildung im Herbst 2025 in Krems und Korneuburg absolviert. Mit der Ausbildung werden Ehrenamtliche dazu befähigt mit Gruppen und auch mit einzelnen Personen zu arbeiten – sei es körperliche Bewegung oder Gedächtnistraining. Die ersten sind bereits aktiv. Interessentinnen und Interessenten haben die Möglichkeit, im März in Amstetten beim nächsten Kurs mit dabei zu sein.

Weitere Details: https://www.hilfswerk.at/niederoesterreich/ehrenamt/ehrenamtlich-engagieren-im-hilfswerk-noe/mach-mit-bleib-fit/

„Alter: auch nur eine Lebensphase“

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Pressekonferenz auch die neue Ausgabe des Magazins „Play Your Age“ präsentiert. Das Magazin, das dem Motto „Auch das Alter ist nur eine Lebensphase“ folgt, erschien bereits zum zweiten Mal. Diesmal zum Thema „Begegnungen – Gut, dass wir uns getroffen haben“. Details zum Magazin und zur Bestellmöglichkeit entnehmen Sie bitte der Website des Hilfswerk Niederösterreich: https://www.hilfswerk.at/niederoesterreich/magazin-play-your-age/