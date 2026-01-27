Von Stockholm, Spotify und Klarna lernen: Städte brauchen jetzt eine Glasfaser-Strategie – der ländliche Raum ist weiter

Wien (OTS) -

Den urbanen Zentren Österreichs fehlt eine Strategie für den Ausbau der digitalen Infrastruktur Glasfaser völlig – der ländliche Raum ist bei der Glasfaser deutlich weiter.

Der stockende Glasfaserausbau in Österreichs Städten droht sich zu einem ernsthaften Standortnachteil zu entwickeln. Während andere Länder längst auf Lichtgeschwindigkeit setzen, fehlt hierzulande eine klare und nachhaltige Strategie für die urbane Gigabit-Zukunft. Die Open Fiber Austria (OFAA) warnt vor den Folgen dieser digitalen Trägheit und fordert die Politik auf, endlich entschlossen zu handeln. „Österreichs Städte dürfen nicht zum blinden Fleck der digitalen Transformation werden“, mahnt Dr. Igor Brusic, Präsident der Open Fiber Austria. „Wenn wir jetzt nicht handeln, verspielen wir nicht nur Wettbewerbsfähigkeit – wir gefährden die wirtschaftliche Dynamik ganzer Regionen.“