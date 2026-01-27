SPÖ-Finanzsprecher Krainer – "Kampf gegen Steuerbetrug schützt die ehrlichen Unternehmen"

Wien (OTS) -

Der aktuelle Fall von großangelegtem Steuerbetrug durch die Manipulation von Registrierkassen zeigt für SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer, wie wichtig der systematische Einsatz gegen Steuerbetrug ist. "Der Kampf gegen Steuerbetrug schützt die ehrlichen Steuerzahler:innen und die ehrlichen Unternehmen", sagt Krainer. Er begrüßt das entschlossene Vorgehen des Finanzministeriums gegen jene Unternehmer, die sich auf Kosten ihrer Kund:innen und der Allgemeinheit bereichern. ****

"Wir sollten als Gesetzgeber alles tun, um derartigen systematischen Steuerbetrug möglichst auszuschließen und die Arbeit der Steuerbetrugsbekämpfung zu erleichtern", sagt der SPÖ-Finanzsprecher. "Denn es zahlen die Konsumentinnen und Konsumenten die Steuer, sie sollten sich sicher sein können, dass ihre Steuer dort ankommt, wo sie hingehört und nicht von Betrügern gestohlen wird."

Das Finanzministerium hat heute in einer Aussendung die Ergebnisse einer österreichweiten Schwerpunktaktion bekannt gegeben. Demnach hat die Steuerfahndung im Amt für Betrugsbekämpfung großangelegte Finanzvergehen mit manipulierbaren Registrierkassen aufgedeckt. Dabei wurden Umsätze, für die Kund:innen kein Kassenbeleg ausgehändigt wurde, nachträglich gelöscht. Der Schaden geht in die Millionen. (Schluss) wf/bj