Mehr Bildung für alle: Neuer VHS-Standort am Sophienpark

Wien (OTS) -

Mit der feierlichen Eröffnung der „VHS am Sophienpark“ am 26. Jänner 2026 erhält die Wiener Weiterbildungslandschaft ein weiteres, topmodernes Bildungszentrum. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler eröffneten gemeinsam das Haus, das künftig ein breites Angebot für alle Wiener*innen zugänglich macht.

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig: „Wien ist eine Stadt, die Menschen Entwicklungsmöglichkeiten bietet, indem sie Chancen schafft. Bildung ist dabei das Fundament für Selbstbestimmtheit, Entscheidungsfreiheit und letztlich auch gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das schließt Schulbildung ebenso ein wie Erwachsenenbildung. Mit dem neuen VHS-Standort am Sophienpark schaffen wir einen Ort, der allen Wiener*innen offensteht und dazu einlädt, die eigenen Potentiale zu entdecken.“

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler: „Volksbildung ist ein demokratisches Versprechen: Sie macht Wissen zugänglich, stärkt Teilhabe und schafft Räume, in denen Menschen miteinander und voneinander lernen können. Die VHS am Sophienpark steht exemplarisch für diesen Anspruch. Dass angehende Grafiker*innen mit dem Wettbewerb zur Fassadengestaltung eingebunden wurden, zeigt zudem, wie eng Bildung, Kultur und Kreativität in Wien zusammenspielen.“

Der neue Standort präsentiert auf rund 2.000 m² ein vielseitiges Angebot für jedes Alter und liegt perfekt öffentlich angebunden direkt gegenüber des Westbahnhofs am Neubaugürtel 8, 1070 Wien.

VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger: „Bildung für alle bereitzustellen, heißt auch, leicht erreichbar zu sein. Mit der VHS am Sophienpark sind wir an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Wiens präsent und können unser Angebot noch mehr Menschen zugänglich machen. Damit setzen wir unser Ziel, in Wien die Rolle einer Bildungsnahversorgerin einzunehmen, weiter um. Mein Dank gilt der Stadt Wien für die Unterstützung bei der Realisierung dieses Standorts.“

VHS gestaltet Zukunft

LAbg GR Christian Deutsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Volkshochschulen GmbH: „Mit der VHS am Sophienpark wird Zukunft gestaltet und einmal mehr sichtbar, welch zentrale Rolle Volksbildung für eine offene, gerechte und moderne Stadtgesellschaft spielt. Durch die heutige Eröffnung entsteht ein neuer Ort, an dem Bildung, persönliche Perspektiven und Möglichkeiten zum Austausch unmittelbar zusammenspielen und erlebbar werden. Das ist ein unverzichtbarer Beitrag für ein Wien, das allen Chancen eröffnet.“

Mit insgesamt 20 modern ausgestatteten Kursräumen bietet die VHS am Sophienpark ein breites Spektrum an Angeboten und setzt gezielt Schwerpunkte: von einem eigenen IT-Kursraum für Programmieren und digitale Skills bis hin zu einem Kreativraum mit Brennofen, schallisolierten Musikstudios, Bewegungsräumen und einer Kursküche für gesundheitsorientierte Kochangebote. Besonders innovativ ist der Einsatz des VHS-Avatars, der Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Teilnahme an ausgewählten Angeboten ermöglichen kann.

Dominik Wang, Direktor der VHS Mariahilf Neubau Josefstadt und der VHS Rudolfsheim-Fünfhaus: „Bei der Planung des neuen VHS-Standortes am Sophienpark sind über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Erwachsenenbildung im Bezirk Neubau eingeflossen. Durch systematische Bedarfserhebung wurde im Stadtquartier Sophie7 ein Bildungsort geschaffen, der sich an den Bildungsbedürfnissen des Bezirks und darüber hinaus orientiert. Das vielfältige Angebot richtet sich an Menschen aller Altersgruppen und fördert sowohl die persönliche als auch die berufliche Weiterentwicklung.“

Barrierearme Gestaltung, angenehme Lernatmosphäre

Der neue Standort wurde in einer zweijährigen Bauzeit realisiert – vom Spatenstich im Oktober 2023 bis zur Schlüsselübergabe im November 2025. Entworfen vom Architekten Mag. Arch. Martin Kohlbauer umfasst die von der VHS bespielte Fläche des Gebäudes insgesamt 1.960 Quadratmeter auf drei Ebenen, verteilt auf fünf Türme. Davon entfallen 1.318 Quadratmeter auf die von der Sozialbau errichteten Türme 1 bis 4 sowie 642 Quadratmeter auf den Turm 5 der WBV-GPA. Die Lage direkt am Neubaugürtel gegenüber des Westbahnhofs macht die VHS am Sophienpark zu einem ideal erreichbaren Bildungsort, während die ruhige Rückseite mit Blick in den Sophienpark eine angenehme Lernatmosphäre schafft. Zwischen den Türmen entstehen zudem einladend gestaltete Aufenthaltsbereiche mit Trinkbrunnen.

Besonderes Augenmerk wurde auf eine barrierearme Gestaltung gelegt, um Bildung für alle zugänglich zu machen: Ein taktiles Leitsystem mit Bodenleitlinien vom Eingang bis zum Kund*innenservice sowie zwei barrierefreie Aufzüge sorgen für umfassende Zugänglichkeit. Ergänzend sind alle Räume mit Braille- und Pyramidenschrift beschriftet.

Eine Besonderheit des Gebäudes sind die flach geneigten Rampen im Obergeschoss. Sie gleichen die durch das Gefälle des Wiener Gürtels entstehenden Niveauunterschiede der einzelnen Baukörper aus und verbinden diese stufenfrei miteinander. So ist das gesamte Gebäude auch im Innenraum barrierearm erschlossen.

Klimatisierte Kursräume sowie moderne Schall- und Wärmeschutzfenster mit Dreifachverglasung und Außenjalousien tragen zusätzlich zu einem komfortablen Lernumfeld bei.

Gewinnerprojekt „Myzel“ ziert VHS am Sophienpark

Ganz im Sinne der Förderung von angehenden Grafiker*innen wurden im Frühjahr 2025 Studierende des Abendkollegs der Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt eingeladen, Ideen für die Fassadengestaltung einzureichen. 24 Teilnehmer*innen präsentierten ihre Konzepte, aus denen eine siebenköpfige Jury – bestehend aus Expert*innen aus Architektur, Stadtgestaltung, Bauträgern sowie den Wiener Volkshochschulen – die Siegerin kürte.

Die VHS am Sophienpark präsentiert sich nun mit einer außergewöhnlichen und farbenprächtigen Außengestaltung, die Bildung und Vernetzung symbolisch in Szene setzt: Über die erste Etage der 100 Meter langen Glasfassade erstreckt sich ein stilisiertes Pilzökosystem. Die bunte Folierung fungiert zudem als Sicht- und Sonnenschutz.

Das Gewinnerprojekt „Myzel“ von Sylvia Daxer überzeugte die Jury durch zeitloses Design und harmonische Farbauswahl, die Möglichkeit zur Nutzung als Farbleitsystem im Innenbereich sowie Storytelling mit Bezug zur Bildung. Die Idee hinter „Myzel“ sind im Verborgenen wachsende Pilzgeflechte, die sich vernetzen, Informationen teilen und Ressourcen weiterleiten und so ermöglichen, dass ganze Ökosysteme überleben – eine Metapher für Bildung, die Menschen verbindet und Gemeinschaften stärkt.

Tag der offenen Tür am 28. Jänner, ab 15:00 Uhr

Ein besonderes Highlight bildet der Tag der offenen Tür am 28. Jänner ab 15:00 Uhr. Spannende, kostenlose Schnupperangebote laden dazu ein, das neue Haus kennenzulernen und einen Eindruck von der Vielfalt des Programms zu gewinnen: Italienisch, Spanisch oder Chinesisch, Qigong, Bauch-Beine-Po oder Bollywood Dance, aber auch Elementares Musizieren, Akrobatik für Kinder oder der Kurs zum Thema ChatGPT und Co stehen an diesem Nachmittag auf dem Programm.

Alle Kurse und Anmeldung gibt es unter www.vhs.at/amsophienpark.

Der Schnuppertag macht Lust auf das aktuelle Semester, in dem rund 600 Kurse bereitstehen und auch im Sommer bietet die VHS am Sophienpark ca. 150 Weiterbildungsmöglichkeiten.

Kurse können ab sofort bequem online gebucht werden, ab 22. Jänner auch persönlich beim Kund*innenservice vor Ort.

Pressebilder finden Sie in Kürze unter www.vhs.at/presse.