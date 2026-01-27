ARBÖ: Semesterferien und Ski-Weltcup Schladming bringen ab Freitag mehr Staus auf Transitrouten und in Skiregionen

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende wird nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes vor allem durch Skifahrerverkehr und den Semesterferienstart in mehreren Regionen deutlich verkehrsintensiver. Zusätzlich sorgt der Ski-Weltcup in Schladming am Dienstag und Mittwoch für erhöhte Belastungen im Ennstal.

In Wien und Niederösterreich starten die Semesterferien am Samstag, 31.01. Auch in drei deutschen Bundesländern und in Teilen Tschechiens startet für die Schüler die unterrichtsfreie Zeit. Der Ferienstart hat ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, vor allem auf den Transitrouten und im Bereich um Wien sowie auf den Zufahrten zu den Skigebieten, zur Folge.

Wer ab Freitag ins Skiwochenende startet oder rund um den Semesterferienbeginn unterwegs ist, sollte insbesondere am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag auf den Transitrouten und Zufahrten zu den Skigebieten deutlich mehr Zeit einplanen.

Laut dem ARBÖ-Informationsdienst sind unter anderem folgende Strecken staugefährdet:

· Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg und im Großraum Wien

· Pyhrnautobahn (A9), rund um die Abfahrt Liezen

· Tauernautobahn (A10), im Großraum Salzburg sowie zwischen Hallein und Bischofshofen

· Inntalautobahn (A12), vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden sowie im Großraum Innsbruck und vor den Ausfahrten in die Skitäler

· Brennerautobahn (A13), im Großraum Innsbruck sowie im Bereich der Luegbrücke

· Südautobahn (A2) und Semmering Schnellstraße (S6) in Richtung der steirischen Skiregionen

· Fernpass-Straße (B179), abschnittsweise im gesamten Verlauf

· Ennstal Straße (B320), zwischen Radstadt und Liezen

Zwtl.: Ski-Weltcup Nightrace lockt Skifans nach Schladming

In Schladming stehen am Dienstag, 27.01., der Nacht-Riesentorlauf und am Mittwoch, 28.01., der Nacht-Slalom auf dem Programm. Laut FIS beginnt an beiden Tagen der 1. Durchgang um 17:45 Uhr, der 2. Durchgang um 20:45 Uhr. Durch die Rennen ist speziell am späten Nachmittag und am Abend mit starkem Zustrom Richtung Schladming zu rechnen sowie nach Rennende mit Verzögerungen bei der Abreise. Als Staustrecken gelten vor allem die Ennstal Straße (B320) im Großraum Schladming sowie die Pyhrnautobahn (A9) im Bereich rund um die Abfahrt Ennstal. Eine stressfreie Anreise ist auch mit der Bahn (Bahnhof Schladming) sowie mit diversen Buslinien möglich. Von größeren Parkplätzen und umliegenden Orten stehen zusätzlich Shuttlebusse zur Verfügung.

(Schluss)