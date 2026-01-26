SPÖ-Delegation im EU-Parlament gratuliert Petra Bayr zur Wahl zur Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats

Wien (OTS) -

Heute wurde SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr mit klarer Mehrheit zur Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats gewählt. Sie setzte sich dabei deutlich gegen ihre schwedische Gegenkandidatin aus der rechtskonservativen Fraktion durch. Die SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament - Andreas Schieder, Evelyn Regner, Günther Sidl, Elisabeth Grossmann und Hannes Heide - gratuliert Petra Bayr herzlich zu dieser Wahl und freut sich auf eine enge Zusammenarbeit in ihrer neuen Funktion: „Mit Petra Bayr übernimmt eine überzeugte Europäerin und ausgewiesene Außenpolitikerin eine der zentralen Funktionen im europäischen System zum Schutz von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ihre Wahl markiert zugleich einen besonderen Moment für Österreich: Erst zum dritten Mal steht damit ein:e Österreicher:in an der Spitze der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Vor ihr bekleideten Karl Czernetz und Peter Schieder dieses Amt. Die Wahl von Petra Bayr ist damit auch ein starkes Signal für Österreichs Rolle als engagierter Verteidiger einer regelbasierten internationalen Ordnung. Gerade in einer Zeit, in der das Völkerrecht, die Menschenrechte und demokratische Institutionen zunehmend unter Druck geraten, ist es von besonderer Bedeutung, dass eine so erfahrene und engagierte Persönlichkeit diese verantwortungsvolle Funktion übernimmt. Ihr Einsatz für eine regelbasierte Weltordnung und für eine starke europäische Zusammenarbeit ist wichtiger denn je. Die SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament wünscht Petra Bayr für diese verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg und freut sich auf eine enge Zusammenarbeit im gemeinsamen Einsatz für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa.“ **** (Schluss) bj