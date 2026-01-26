SPÖ-Parlamentsklub gratuliert Petra Bayr zur Wahl zur Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats

Wien (OTS) -

SPÖ-Klubobmann Philip Kucher gratuliert der SPÖ-Nationalratsabgeordneten Petra Bayr im Namen des gesamten SPÖ-Parlamentsklubs herzlich zu ihrer Wahl zur Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats: „Petra Bayr genießt über Parteigrenzen hinweg hohes Ansehen. Ihre Wahl ist eine verdiente Anerkennung ihrer langjährigen, konsequenten Arbeit für Menschenrechte, Demokratie und das Völkerrecht.“ ****

Kucher betont die besondere Bedeutung dieser Funktion in geopolitisch herausfordernden Zeiten: „Gerade in einer Phase, in der das internationale Recht immer häufiger dem Recht des Stärkeren zum Opfer fällt, braucht es klare Stimmen für eine regelbasierte Weltordnung. Petra Bayr steht wie kaum eine andere für den Grundsatz, dass Recht über Macht stehen muss und Menschenrechte konsequent geschützt werden müssen.“

Abschließend wünscht Kucher der neuen PACE-Präsidentin viel Erfolg für ihre Amtszeit: „Ich bin überzeugt, dass Petra Bayr diese verantwortungsvolle Aufgabe mit großem Engagement, Klarheit, Haltung und internationaler Anerkennung ausfüllen wird – im Sinne eines gemeinsamen, demokratischen und friedlichen Europas.“ (Schluss) lk/bj