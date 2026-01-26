ROT-WEISS-ROT BAUEN: Breite Zustimmung für regionale qualitätsorientierte Vergaben

Wien (OTS) -

Mit über 200 Gästen verzeichnete das traditionelle Neujahrstreffen der Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) in Wien am 26. Jänner 2026 einen neuen Rekord. Damit war Wien nicht nur die bislang bestbesuchte Station der GBH-Neujahrstour 2026, sondern auch inhaltlich deren Mittelpunkt. Im Fokus stand die Initiative „ROT-WEISS-ROT BAUEN – Aus Verantwortung. Für morgen. Für alle.“, mit der die GBH ein klares Bekenntnis zu regionaler Wertschöpfung, Beschäftigungssicherung und qualitätsorientierten Vergaben einfordert.

Wien trägt Verantwortung – Qualität statt Billigstlogik

Christian Ringseis, Landesgeschäftsführer der GBH Wien, betonte die besondere Rolle der Bundeshauptstadt als größter öffentlicher Auftraggeber und verwies darauf, dass öffentliche Investitionen dort wirken müssen, wo sie Arbeitsplätze sichern, Wertschöpfung schaffen und Krisen abfedern. ROT-WEISS-ROT BAUEN stehe für Aufträge an regionale Betriebe, faire Arbeitsbedingungen und nachhaltige Qualität statt kurzsichtiger Billigstlogik. Die in Wien anlässlich der Regierungsklausur formulierten Vorhaben würden die richtige Richtung zeigen – entscheidend sei nun die konsequente Umsetzung.

Christian Sambs, Landesvorsitzender der GBH Wien, stellte klar, dass Qualität am Bau untrennbar mit guter Ausbildung und qualifizierten Fachkräften verbunden ist. ROT-WEISS-ROT BAUEN bedeute, jene regionalen Betriebe zu stärken, die selbst ausbilden, Verantwortung übernehmen und auf dauerhaftes Stammpersonal setzen – das sei die Grundlage für sichere Arbeit, hohe Bauqualität und Zukunftsfähigkeit.

Verantwortung der Auftraggeber und faire Rahmenbedingungen

Aus Sicht der öffentlichen Auftraggeber betonte Gerald Beck, Geschäftsführer der BIG, dass Qualität, Regionalität und Ausbildung zentrale Kriterien bei Vergaben sein müssen, wenn öffentliche Bauprojekte langfristig wirtschaftlich und rechtssicher umgesetzt werden sollen. Canan Aytekin, Generaldirektor-Stellvertreterin der Pensionsversicherung, unterstrich, dass Aufträge, die aus Beiträgen von Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen finanziert werden, besondere Verantwortung erfordern und österreichischen Betrieben und Beschäftigten zugutekommen müssen.

Michael Gehbauer, Obmann der Gemeinnützigen Bauvereinigungen, machte deutlich, dass auch außerhalb des Bundesvergabegesetzes klare Regeln notwendig seien, um Lohn- und Sozialdumping sowie undurchsichtige Subunternehmerketten zu verhindern. Robert Jägersberger, Bundesinnungsmeister Baugewerbe, schilderte die Belastungen für heimische Betriebe durch unlauteren Wettbewerb und forderte Vergaberegeln, die Qualität und faire Bedingungen absichern, statt Preisdumping zu fördern.

Politik, Sozialpartnerschaft und Europa im Schulterschluss

Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesminister für Wohnen, betonte, dass gezielte Investitionen in Wohnbau, Sanierung und Infrastruktur trotz angespannter Budgets notwendig seien, um Beschäftigung zu sichern und Wertschöpfung im Land zu halten. Wolfgang Katzian, Präsident des ÖGB und Hausherr der Veranstaltung, hob hervor, dass ROT-WEISS-ROT BAUEN gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einen wichtigen Beitrag zur Beschäftigungssicherung und Stabilität leiste. Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer, verwies auf die Notwendigkeit fairer Wettbewerbsbedingungen und wirksamer Maßnahmen gegen Sozialbetrug, um seriöse Betriebe und Beschäftigte zu schützen. Bernd Hinteregger, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes, sprach sich für eine gezielte Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen aus, die regional verankert sind und Arbeitsplätze sichern. Christoph Leitl, WKO-Präsident außer Dienst, betonte, dass ROT-WEISS-ROT BAUEN kein Widerspruch zu europäischen Initiativen sei, sondern Regionalität, Innovation und europäische Wertschöpfung sinnvoll verbinde.

Rechtlich möglich – politisch notwendig

Vergabeexperte Martin Schiefer stellte klar, dass ROT-WEISS-ROTE Vergaben rechtlich möglich sind und die notwendigen Instrumente bereits im geltenden Vergaberecht vorhanden sind. Entscheidend sei der Mut der Auftraggeber, diese Spielräume konsequent zu nutzen und Qualität, Regionalität, soziale und ökologische Kriterien verbindlich zu verankern.

Muchitsch: Jetzt handeln – Zukunft rot-weiß-rot bauen

GBH-Bundesvorsitzender Abg.z.NR Josef Muchitsch zog ein klares Fazit: Öffentliche Aufträge dürfen nicht länger nach der Logik des billigsten Angebots vergeben werden, sondern müssen dort wirken, wo sie Arbeitsplätze sichern, Ausbildung ermöglichen und Wertschöpfung im Land halten. ROT-WEISS-ROT BAUEN sei die Antwort auf Rezession, Jobunsicherheit und Investitionsstau. Wer heute richtig investiert, spare morgen wirtschaftlich, sozial und ökologisch – und sichere eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen.