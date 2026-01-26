CEU unter den österreichweit Besten im Times Higher Education Fachranking

Vienna (OTS) -

Die Central European University (CEU) ist erstmals seit 2017 wieder in den Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject vertreten – und erreicht dabei sowohl international als auch national hervorragende Platzierungen in mehreren Fachbereichen.

Die Rückkehr in die renommierten Fachrankings markiert einen wichtigen Meilenstein für die Universität. In den vergangenen Jahren war CEU aufgrund einer formalen Voraussetzung von Times Higher Education nicht gelistet: Für eine Aufnahme müssen Universitäten Absolvent:innen auf Bachelor-Ebene vorweisen. Mit dem Abschluss des ersten Bachelor-Jahrgangs im Jahr 2023 erfüllte CEU diese Bedingung – mit sichtbarem Erfolg.

Starke Platzierungen in mehreren Disziplinen

In den World University Rankings by Subject 2026 von Times Higher Education erreicht CEU folgende Platzierungen:

Fachbereich - Weltrang - Rang in Österreich

Recht - #83 - #2

Sozialwissenschaften - #126–150 - #2

Geistes- und Kulturwissenschaften - #201–250 - #3

Wirtschaftswissenschaften - #251–300 - #4

Ein besonderes Highlight ist der Fachbereich Rechtswissenschaften, der mit Platz 83 weltweit unter den Top 100 Universitäten global rangiert. Insgesamt zählt CEU in allen gelistetenDisziplinen zu den bestplatzierten Universitäten Österreichs – ein klares Zeichen für ihre akademische Stärke und internationale Sichtbarkeit.

Wie die Fachrankings entstehen

Die THE-Fachrankings bewerten nicht einzelne Studiengänge oder Institute, sondern die gesamtinstitutionelle Forschungsleistung in einem Fachbereich. Grundlage der Bewertung sind:

alle CEU-Publikationen, die von Times Higher Education einem Fachgebiet zugeordnet werden,

fachübergreifende wissenschaftliche Fachzeitschriften, die von Rankingagenturen bestimmten Disziplinen zugewiesen werden.

Stimmen aus der Universität

„Die aktuellen Rankings der Times Higher Education zeigen die durchgehend starke Leistung der CEU in mehreren zentralen Bereichen. Spitzenplätze im österreichischen Vergleich und solideinternationale Platzierungen spiegeln die Ausrichtung der Universität auf Qualität in der Forschung, internationale Vernetzung und akademische Qualität über Disziplinen hinweg wider”,

sagt Carsten Q. Schneider, Interimspräsident und Rektor der CEU.

“Mit Platz 83 weltweit und Rang zwei in Österreich im Times Higher Education Fächerranking weisen die Rechtswissenschaften an der CEU auf die hohe Qualität von Forschung und Lehre hin und unterstreichen unsere starke Position in Österreich und der zentral­europäischen Region”,

betont Markus Petsche, Professor für Rechtswissenschaften.

Gemeinsame Leistung der gesamten Universität

Die aktuellen Rankings spiegeln die tägliche Arbeit und das Engagement der gesamten CEU-Community wider – von Forschung und Lehre über Studienbetreuung bis hin zur institutionellenWeiterentwicklung. Diese Anerkennung gilt allen, die zum akademischen Auftrag der Universität beitragen.

Weitere Informationen zu den Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 finden Sie unter: THE World University Rankings by Subject 2026 .

Über die CEU

Die seit 2019 in Wien ansässige Central European University (CEU) ist eine private, gemeinnützige Universität, an der Studierende aus über 100 Ländern Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien absolvieren, die sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Österreich akkreditiert sind. Die CEU bietet eine breite Palette von Studiengängen in den Sozial- und Geisteswissenschaften an - darunter Wirtschaft, Recht, internationale Beziehungen, Umweltwissenschaften, Philosophie, Kognitions- und Politikwissenschaften - sowie neue Studiengänge in den Netzwerkwissenschaften. Der gesamte Unterricht und die Verwaltung an der CEU erfolgen in englischer Sprache. Mit ihrer Teilnahme an den österreichischen Exzellenzclustern „Knowledge in Crisis“ und „EurAsian Transformations“, ihrer Beteiligung am Vienna Complexity Science Hub und ihren vielen erfolgreichen europäischen Forschungsstipendien steht die CEU an der Spitze der österreichischen Forschungslandschaft und zieht talentierte Studierende aus der ganzen Welt an. Sie setzt sich für die Förderung von Chancengleichheit, Vielfalt, offenen Gesellschaften und freiem Meinungsaustausch ein und bietet eine Reihe von Stipendien an.

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