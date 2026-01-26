  • 26.01.2026, 14:00:33
  • /
  • OTS0103

NEOS: Auch Bundesmuseen brauchen strukturelle Reformen

Auinger-Oberzaucher: „Eintrittspreise zu erhöhen, kann nicht die alleinige Antwort sein. Wir müssen verstärkt Synergien nutzen und Shared Services forcieren.“

Wien (OTS) - 

Die zuletzt deutlich erhöhten Eintrittspreise in mehreren Bundesmuseen machen für NEOS-Kultursprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher den strukturellen Reformbedarf im Kulturbereich sichtbar. „Preiserhöhungen bei Museumstickets allein können keine nachhaltige Antwort sein. Die aktuelle Debatte unterstreicht die Notwendigkeit, Finanzierung, Organisation und strategische Steuerung der Bundesmuseen als Gesamtheit zu sehen."

Die NEOS-Kultursprecherin fordert einen lebendigen, aber vor allem lösungs- wie zielorientierten Diskurs zur Thematik.

Auinger-Oberzaucher verweist auf das Regierungsprogramm, das eine langfristige Absicherung und viele wichtige Maßnahmen für die zentralen kulturellen Institutionen vorsieht. „Kunst und Kultur brauchen Planungssicherheit. Dazu gehören transparente Mittelverteilung genauso wie klare Ziel- und Leistungsvereinbarungen“, so Auinger-Oberzaucher.

Gleichzeitig sehen NEOS strukturelle Reformen als zentralen Hebel: „Die Bundesmuseen müssen stärker gemeinsam gedacht werden. Synergien, Shared Services und eine strategisch arbeitende Bundesmuseen-Konferenz sind kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung dafür, Ressourcen effizient zu nutzen und den öffentlichen Zugang zu Kultur leistbar zu halten. Dafür sind regelmäßige strukturelle Updates notwendig, eine moderne Steuerung und eine verlässliche Finanzierung.“

Zum spricht sich Auinger-Oberzaucher für eine Bündelung der Zuständigkeiten bei historischen Bundesliegenschaften aus, um Kosteneinsparungen und kohärente Weiterentwicklungen zu ermöglichen.

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Parlamentsklub der NEOS

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright