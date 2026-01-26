- 26.01.2026, 11:50:33
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AVISO Pressekonferenz: BÖP startet Vergabe kostenfreier Kassenplätze für klinisch-psychologische Behandlung
Vorstellung der BÖP-Serviceplattform psyhelp am Mittwoch, den 28. Jänner 2026, um 10 Uhr
Am Mittwoch ist ein großer Tag für die psychische Gesundheit: Nach jahrzehntelanger Arbeit stellt der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) endlich und erstmals in der Geschichte den Start der ersten kostenfreien klinisch-psychologischen Kassenplätze vor. Nach der Aufnahme klinisch-psychologischer Behandlung / Psychologischer Therapie als Kassenleistung ist das der nächste Meilenstein für die Psychologie und ein wichtiger, längst überfälliger Schritt für eine bessere psychosoziale Versorgung der Menschen in Österreich.
Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger, Präsidentin des Berufsverbands Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP), präsentiert gemeinsam mit Viola Ghavidel, B.A. von psyhelp und der Klinischen Psychologin und Behandlerin Dr. Doris Malischnig die neue Servicestelle psyhelp, über die die Vermittlung der Kassenplätze erfolgen.
Datum: Mittwoch, 28. Jänner 2026
Beginn: 10:00 Uhr
Ort: Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP), Seminarzentrum 3. Stock, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich
Oder online hier: https://youtube.com/live/vy_e3zSWQ0I?feature=share
Rednerinnen:
BÖP: Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger
Psyhelp: Viola Ghavidel, B.A.
Psyhelp Behandlerin und Klinische Psychologin: Dr. Doris Malischnig
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP)
Christina Lenhard, BA
Telefon: 0670/35 41 296
E-Mail: [email protected]
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