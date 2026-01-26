World Doctors Orchestra erhält Red Arrow Award

Wien (OTS) -

Das international renommierte World Doctors Orchestra wurde im Rahmen der Speakers’ Reception and Dinner des 23rd Vienna Congress com·sult im Josephinum der MedUni Wien mit dem Red Arrow Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde von Jacqueline Kitulu, Präsidentin der World Medical Association (WMA) gemeinsam mit MedUni-Wien-Rektor Markus Müller verliehen.

Der Red Arrow Award würdigt herausragende Beiträge mit visionärem Einfluss in Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur – eine Anerkennung, die die außergewöhnliche Verbindung von professioneller Medizin und musikalischer Exzellenz des WDO unterstreicht.

Das World Doctors Orchestra wurde 2008 gegründet und besteht ausschließlich aus Ärzt:innen aus aller Welt, die ihre Leidenschaft für Musik mit ihrem humanitären Engagement vereinen. Jährlich kommen rund 100 Mediziner:innen aus über 60 Nationen zu intensiven Proben zusammen, um Benefizkonzerte zu geben – ihre Erlöse fließen in ausgewählte medizinische Hilfsorganisationen. Das Orchester hat seit seiner Gründung weltweit zahlreiche Konzert-Sessions gegeben und damit Millionen Euro für medizinische Wohltätigkeit gesammelt. Derzeit gastiert das Orchester in Wien.

Vienna Congress com·sult

Der Vienna Congress com·sult ist ein international renommierter Dialog- und Wirtschaftskongress in Wien, bei dem führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zentrale europäische und globale Zukunftsfragen diskutieren. Als Netzwerk hochrangiger Entscheidungsträger und etablierte Plattform mit internationalem Anspruch gilt er als wichtigster Wirtschaftskongress Österreichs und als starkes Aushängeschild Wiens als internationaler Konferenz- und Dialogstandort.

Kongress-Webseite https://vienna-congress.cc/