FPÖ – Hauser: „Messners Widersprüche entlarven die Corona-Zahlenmanipulation“

Wien (OTS) -

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser sieht sich durch die jüngste Reaktion von SVP-Landesrat Hubert Messner auf den Vorwurf der Zahlenmanipulation bei den COVID-19-Todesfällen in Südtirol bestätigt: „Die Aufdeckungsarbeit von Jürgen Wirth Anderlan und mir zur amtlich angeordneten Verfälschung der COVID-19-Sterbestatistik in Südtirol hat Staub aufgewirbelt. Besonders deutlich zeigt sich das am widersprüchlichen Auftreten von Landesrat Messner, das die Corona-Zahlenmanipulation in Südtirol entlarvt.“

Messner erklärte am 21.01.2026 in den Medien, die Anweisung aus dem März 2020, potenzielle Todesfälle pauschal als Infektionstote zu behandeln, habe ausschließlich dem Schutz von Personen im Umgang mit Verstorbenen gedient. Die COVID-19-Sterbestatistik habe damit angeblich nichts zu tun gehabt.

„Am selben Tag behauptet derselbe Landesrat jedoch im Corona-Untersuchungsausschuss, in der Anordnung sei COVID-19 gar nicht gemeint gewesen. Das ist an Absurdität kaum zu überbieten und zeigt, wie verzweifelt man mittlerweile nach Ausreden sucht“, so Hauser und ergänzte scherzhaft: „Oder sprach man damals etwa von einer Lepra- oder Pestepidemie?“

Fakt sei jedoch, dass Jeder positiv Getestete unabhängig von der tatsächlichen Todesursache automatisch als COVID-19-Toter erfasst wurde. „Messner hat diese Praxis nicht nur bestätigt, sondern sie auch im Jahr 2026 noch verteidigt. Damit wird offensichtlich, dass in Südtirol weiterhin an der Wahrheit herumgetrickst wird“, kritisierte Hauser.

Die Folgen seien gravierend gewesen: „Südtirol wies dadurch eine der höchsten COVID-19-Sterblichkeiten weltweit auf und war monatelang im Lockdown. Während in Österreich 2020 rund sieben Prozent der Verstorbenen offiziell an COVID-19 starben, waren es in Südtirol über 14 Prozent. Statt weiter herumzuschwurbeln, um die COVID-19-Zahlenmanipulation zu verdecken, ist eine Entschuldigung und die volle Übernahme der politischen Verantwortung mit allen Konsequenzen notwendig!“