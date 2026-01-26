  • 26.01.2026, 06:00:33
  • /
  • OTS0001

Stromanbieter-Check: Wenige Vorreiter, viel Intransparenz

WWF und GLOBAL 2000 analysieren 129 heimische Stromanbieter: Nur drei Vorreiter gekürt, schlechtes Zeugnis für viele Landesenergieversorger

Wien (OTS) - 

Der neue Stromanbieter-Check von WWF und GLOBAL 2000 ergibt für die Mehrheit der Unternehmen ein mittelmäßiges bis schlechtes Zeugnis. Von den insgesamt 129 analysierten Anbietern erhalten nur drei den Titel „Treiber der Stromzukunft“ - konkret die Kärntner Alpe Adria Energie (AAE), W.E.B aus Niederösterreich und Kraftwerk Glatzing-Rüstorf aus Oberösterreich. Neun weitere landen in der zweitbesten Kategorie als „solide Grünstrom-Anbieter“. 84 Anbieter verweigerten die Auskunft und konnten nur mit öffentlich zugänglichen Daten bewertet werden, darunter auch Landesenergieversorger wie die TIWAG und der teilstaatliche Verbund. „Überraschend viele Stromanbieter sind für eine echte Energiewende schlecht aufgestellt. Es hapert vor allem bei der Naturverträglichkeit sowie bei glaubwürdigen Strategien für den Ausstieg aus Gas und das Erreichen der Klimaziele“, sagen die Studienautoren Reinhard Uhrig vom WWF und Maximilian Hejda von GLOBAL 2000. In ihrem Check haben sie die Unternehmen anhand von 16 ökologischen und sozialen Kriterien bewertet.

Ranking der Landesenergieversorger
In der Bewertung der großen Landesenergieversorger schneiden heuer die Vorarlberger illwerke vkw am besten ab. Mit der Wien Energie, der Burgenland Energie und der EVN (Niederösterreich) folgen drei Stromanbieter aus dem Osten Österreichs. Im schlechten Mittelfeld platzieren sich die KELAG, die Energie Steiermark und die Salzburg AG. Dahinter folgen die Schlusslichter TIWAG und Energie AG, die keine Fragen beantworten wollten. „Diese Versorger schneiden auch deshalb sehr schlecht ab, weil sie immer noch stark auf fossile Energieträger setzen. In der Kritik stehen auch überholte Monsterprojekte wie der Ausbau des Kraftwerks Kaunertal, obwohl es längst bessere Alternativen gibt“, kritisieren WWF-Klimasprecher Reinhard Uhrig und Maximilian Hejda von GLOBAL 2000.

Über den Stromanbieter-Check
Für ihre Studie haben GLOBAL 2000 und der WWF detaillierte Fragebögen an 129 Stromanbieter geschickt, die Antworten analysiert und Punkte basierend auf Strategie, Transparenz, Ausbau und Naturverträglichkeit der Kraftwerke vergeben. Je nach Ergebnis wurden die Anbieter in sechs Kategorien eingeordnet: Treiber der Stromzukunft, solider Grünstrom-Anbieter, Stromanbieter im Wandel, Stromanbieter vor Herausforderungen, intransparenter Stromanbieter und fossiler Nachzügler.

Rückfragen & Kontakt

WWF Österreich
Lara Hocek
Telefon: +43 676 83488 287
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WWF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

WWF Österreich

Rückfragen & Kontakt

WWF Österreich
Lara Hocek
Telefon: +43 676 83488 287
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright