  • 25.01.2026, 15:02:02
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  • OTS0029

Ofenauer zu Militärtransporten: Freiheitliche können sich ihren Theaterdonner sparen

Wien (OTS) - 

„Militärtransporte durch europäische Länder sind notwendiger Teil der sicherheitspolitischen Realität“, sagt ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer und reagiert damit auf die hanebüchenen Vorwürfe der FPÖ anlässlich der Veröffentlichung der Jahresbilanz durch das Bundesheer.

„Diesen lächerlichen Theaterdonner kann sich die FPÖ sparen, schließlich hat es diese Transporte auch unter dem freiheitlichen Verteidigungsminister Mario Kunasek in hoher Zahl gegeben. „Wenn Militärtransporte unter Verteidigungsminister Mario Kunasek die Neutralität Österreichs nicht verletzt haben, wie sollten sie jetzt unsere Neutralität verletzen“, fragt Ofenauer.

Jeder einzelne Transport werde auf Basis der gesetzlichen Grundlagen, die auch schon unter Kunasek Geltung hatten, geprüft. „Alle gesetzlichen Regelungen werden auf Punkt und Beistrich eingehalten, daran ändert auch die künstliche Empörung der Freiheitlichen nichts.“ (Schluss)

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