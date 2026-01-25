  • 25.01.2026, 14:52:32
  • /
  • OTS0028

FPÖ – Darmann zu ÖVP-Gödl: „Abgeschobener afghanischer Straftäter wurde unter ÖVP-Innenministerin Mikl-Leitner 2015 ins Land gelassen!“

Panischer ÖVP ist angesichts ihres totalen Abschiebeversagens kein Ablenkungsmanöver mehr zu tief

Wien (OTS) - 

„Der hypernervösen ÖVP und ihrem Sicherheitssprecher Gödl ist kein Ablenkungsmanöver von ihrem Totalversagen mehr zu tief. Ins Land gekommen ist der heute mit einer PR-Show von Karner abgeschobene Afghane unter der damaligen ÖVP-Innenministerin Mikl-Leitner im Juli 2015 – dem bis dahin mit 88.340 Asylanträgen illegaler Einwanderer größten Katastrophenjahr, das dann Karner 2022 mit 112.272 Asylanträgen noch in den dunkelsten Schatten stellte. Jetzt politische Kindesweglegung betreiben zu wollen, ist schlichtweg schräg und glaubt der ÖVP ohnehin kein Mensch“, so heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann zu absurden Aussagen Gödls und weiter: „Herbert Kickls Ziel als Innenminister war eine schwarze Null bei den Asylanträgen und dabei war er auch auf dem besten Weg: 2018 und 2019 gab es so wenig Asylanträge wie in keinem anderen Jahr seit 2015! Es ist die ÖVP in Gleichklang mit dem linken Rest der Einheitspartei, die unsere Grenzen nach wie vor sperrangelweit für illegale Einwanderer unter dem Asyldeckmantel direkt in das von den Österreichern finanzierte Gesundheits- und Sozialsystem offenhält und auch noch ohne Generierer versucht, die Menschen darüber hinwegzutäuschen, indem sie Karner jede Einzelabschiebung abfeiern lässt!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright