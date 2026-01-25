Neßler/Grüne: Regierung gibt sich auch bei Social-Media-Altersgrenze als Ankündigungsweltmeister

Wien (OTS) -

„Seit Monaten ist für uns Grüne klar: Es braucht ein Mindestalter für Social-Media. Viele Jugendliche sehen das selbst so. Ein Antrag von uns Grünen dazu liegt seit letztem April im Parlament. Doch die Regierung gibt sich auch hier als Ankündigungsweltmeister: Zuerst große Töne spucken, dann aber nichts liefern“, sagt Barbara Neßler, Jugend- und Familiensprecherin der Grünen.

Kinder sind heutzutage stundenlang auf Social-Media unterwegs. Deshalb fordert Neßler: „Auf unsere Kinder prasseln über Social-Media ständig Krieg, Hass, Gewalt, Frauenfeindlichkeit, Bodyshaming und Verschwörungstheorien ein. Dinge, die wir auf keinem Pausenhof und in keiner Schule akzeptieren würden, passieren online unbegrenzt und oft ohne Widerspruch. Eltern dürfen nicht mit diesem Problem allein gelassen werden. Kinder brauchen Schutz – und dazu gehört auch eine klare Altersgrenze. Beim Glücksspiel und Tabak- und Alkoholkonsum sowie in vielen anderen Bereichen ist das aus gutem Grund längst selbstverständlich“, fordert Neßler.

Die Grünen setzen sich für verpflichtende Alterskontrollen ein und verlangen klare Strafen für Plattformen, die sich nicht daran halten. „Die großen Tech-Konzerne verdienen Milliarden mit problematischen Inhalten, sie sollen auch Verantwortung übernehmen: für den Druck, den sie erzeugen, und für die Schäden, die sie hinterlassen“, untermauert Neßler den akuten Handlungsbedarf.

„Wir brauchen nicht nur eine Altersgrenze, sondern echte Aufklärung: Kinder und Jugendliche müssen den verantwortungsvollen Umgang mit Social-Media in der Schule lernen. Damit junge Menschen die Mechanismen hinter Algorithmen, Desinformation und Online-Druck verstehen und sich sicher in der digitalen Welt bewegen können“, hält Neßler abschließend fest.