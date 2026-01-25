  • 25.01.2026, 09:00:03
  • /
  • OTS0007

Neßler/Grüne: Regierung gibt sich auch bei Social-Media-Altersgrenze als Ankündigungsweltmeister

„Eltern dürfen nicht mit diesem Problem allein gelassen werden – und Kinder brauchen Schutz“

Wien (OTS) - 

„Seit Monaten ist für uns Grüne klar: Es braucht ein Mindestalter für Social-Media. Viele Jugendliche sehen das selbst so. Ein Antrag von uns Grünen dazu liegt seit letztem April im Parlament. Doch die Regierung gibt sich auch hier als Ankündigungsweltmeister: Zuerst große Töne spucken, dann aber nichts liefern“, sagt Barbara Neßler, Jugend- und Familiensprecherin der Grünen.

Kinder sind heutzutage stundenlang auf Social-Media unterwegs. Deshalb fordert Neßler: „Auf unsere Kinder prasseln über Social-Media ständig Krieg, Hass, Gewalt, Frauenfeindlichkeit, Bodyshaming und Verschwörungstheorien ein. Dinge, die wir auf keinem Pausenhof und in keiner Schule akzeptieren würden, passieren online unbegrenzt und oft ohne Widerspruch. Eltern dürfen nicht mit diesem Problem allein gelassen werden. Kinder brauchen Schutz – und dazu gehört auch eine klare Altersgrenze. Beim Glücksspiel und Tabak- und Alkoholkonsum sowie in vielen anderen Bereichen ist das aus gutem Grund längst selbstverständlich“, fordert Neßler.

Die Grünen setzen sich für verpflichtende Alterskontrollen ein und verlangen klare Strafen für Plattformen, die sich nicht daran halten. „Die großen Tech-Konzerne verdienen Milliarden mit problematischen Inhalten, sie sollen auch Verantwortung übernehmen: für den Druck, den sie erzeugen, und für die Schäden, die sie hinterlassen“, untermauert Neßler den akuten Handlungsbedarf.

„Wir brauchen nicht nur eine Altersgrenze, sondern echte Aufklärung: Kinder und Jugendliche müssen den verantwortungsvollen Umgang mit Social-Media in der Schule lernen. Damit junge Menschen die Mechanismen hinter Algorithmen, Desinformation und Online-Druck verstehen und sich sicher in der digitalen Welt bewegen können“, hält Neßler abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright