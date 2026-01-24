  • 24.01.2026, 12:25:32
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FPÖ – Schnedlitz: „Die NEOS sind der teuerste Steigbügelhalter, den das politische System bisher gesehen hat“

„Das pinke Anhängsel der Verliererkoalition warf für ein paar Posten sämtliche Gründungsprinzipien über Bord und wurde längst selbst zum massiven Belastungsfaktor für Bevölkerung“

Wien (OTS) - 

„Nach der Mitgliederversammlung Mitte November des vergangenen Jahres ist auch die heutige sogenannte Mandatsträgerkonferenz der NEOS der nächste Beweis für die vollständige Entkernung dieser Partei. Matthias Strolz ist einst mit dem vollmundigen Versprechen angetreten, dieses verkrustete politische System aufzubrechen. Meinl-Reisinger, Wiederkehr, Schellhorn und Co sind jedoch mit Sicherheit kein ‚Reformmotor‘, sondern ein ‚Belastungskoloss‘ und ein treibender Bestandteil genau jenes Systems, das der Parteigründer einst bekämpfen wollte. Sie sind nichts anderes als der pinke Fußabstreifer für ÖVP und SPÖ. Und heute steht an der Spitze dieser Partei eine Frau, die zur obersten Kriegstreiberin der Republik und zur Totengräberin der österreichischen Neutralität geworden ist“, erklärte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Seit nunmehr fast einem Jahr fungieren die NEOS als nützliche Gehilfen von ÖVP und SPÖ. Sie liefern lediglich die vermeintlich ‚liberale‘ Fassade für eine Politik, die sich zunehmend gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung richtet. Damit tragen sie die volle Mitverantwortung für den Verlust von Wohlstand, Sicherheit und Neutralität in unserem Land“, so Schnedlitz.

„Ob CO2-Steuer, energiepolitische Bevormundung der Menschen, die wirtschaftlich selbstschädigende Sanktionspolitik gegen Russland, die Österreich in eine historische Teuerungswelle geführt hat, oder die bedingungslose Zustimmung zum anhaltenden Asylchaos – die pinke Fraktion hat jede einzelne Belastungspolitik dieser Regierung mitgetragen und damit auch voll mitzuverantworten. Die NEOS sind der teuerste Steigbügelhalter, den das politische System bisher in Österreich gesehen hat. Sie sind aber nicht der Reformmotor dieser Regierung, sondern der rostig-pinke Anker, der Österreich immer weiter nach unten zieht“, betonte Schnedlitz.

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