Wien (OTS) -

Am Dienstag, 03. Februar 2026, findet um 09:30 Uhr die Präsentation der Studie „Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Österreichs Wasserversorgern“ im Rahmen einer Pressekonferenz im Hotel THE RITZ-CARLTON, VIENNA (Schubertring 5-7, 1010 Wien) statt.

Für Fragen und Interviews stehen Ihnen nach der Präsentation der Studie

Univ.-Prof. Dr. Christian HELMENSTEIN

(Economica Institut für Wirtschaftsforschung, Studienautor) und

ÖVGW-Vizepräsident Mag. Nikolaus SAUER

(Sprecher des Wasserfachs)

vor Ort zur Verfügung.

Wesentliche Inhalte aus der Studie:

Investitionen in die Trinkwasserversorgung entfalten einen erheblichen fiskalischen Effekt : Ihr gesamter steuerlicher Beitrag entspricht rund 84 Prozent der Kommunalsteuereinnahmen in Österreich im Jahr 2024.

Die Förderung als Kofinanzierung der Wasserversorgung ist nicht nur eine zentrale öffentliche Aufgabe, sondern ein wirtschaftlich wirksames Instrument. Die eingesetzten Fördermittel führen zu positiven gesamtwirtschaftlichen Effekten und refinanzieren sich über Staatseinnahmen. Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung und Körperschaften öffentlichen Rechts profitierten 2024 von dieser Umwegrentabilität mit Fiskalleistungen in Höhe von 145,6 Millionen Euro allein aufgrund der Investitionen in die Trinkwasserversorgung.

Die Studie wurde im Auftrag der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) erstellt und ist im Anschluss an die Pressekonferenz digital auf www.unsertrinkwasser.at verfügbar.

Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um eine Anmeldung für die Teilnahme an der Pressekonferenz unter [email protected].

AVISO: Pressekonferenz „Trinkwasserinvestitionen als Konjunkturmotor für Österreich“

Präsentation der Studie „Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Österreichs Wasserversorgern“. Für Fragen und Interviews stehen Ihnen nach der Präsentation der Studie Univ.-Prof. Dr. Christian HELMENSTEIN (Economica Institut für Wirtschaftsforschung, Studienautor) und ÖVGW-Vizepräsident Mag. Nikolaus SAUER (Sprecher des Wasserfachs) vor Ort zur Verfügung. Wesentliche Inhalte aus der Studie: Investitionen in die Trinkwasserversorgung entfalten einen erheblichen fiskalischen Effekt: Ihr gesamter steuerlicher Beitrag entspricht rund 84 Prozent der Kommunalsteuereinnahmen in Österreich im Jahr 2024. Die Förderung als Kofinanzierung der Wasserversorgung ist nicht nur eine zentrale öffentliche Aufgabe, sondern ein wirtschaftlich wirksames Instrument. Die eingesetzten Fördermittel führen zu positiven gesamtwirtschaftlichen Effekten und refinanzieren sich über Staatseinnahmen. Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung und Körperschaften öffentlichen Rechts profitierten 2024 von dieser Umwegrentabilität mit Fiskalleistungen in Höhe von 145,6 Millionen Euro allein aufgrund der Investitionen in die Trinkwasserversorgung.

Datum: 03.02.2026, 09:30 Uhr - 03.02.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Hotel Ritz-Carlton, Vienna

Schubertring 5-7

1010 Wien

Österreich