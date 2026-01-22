Wiener Gesundheitsförderung – WiG widmet Jahresschwerpunkt 2026 der „Seelischen Gesundheit“

Wien (OTS) -

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG erklärt „Seelische Gesundheit“ zum Jahresschwerpunkt 2026 und setzt damit ein klares Zeichen für ganzheitliches Wohlbefinden. „Seelische Gesundheit ist ausschlaggebend für Lebensqualität und daher ein Schwerpunkt unserer Projekte und Angebote. Heuer rücken wir die ‚Seelische Gesundheit‘ gezielt in den Fokus, denn sie spielt eine zentrale Rolle in der Gesundheitsförderung“, betont Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Seelische Gesundheit als Schlüssel für mehr Lebensqualität

„Mit unseren Projekten, Programmen sowie Veranstaltungen wollen wir die Menschen in Wien für ein gesünderes Leben motivieren. Bewegung, Ernährung und Seelische Gesundheit sind dabei eng miteinander verbunden und entscheidend für körperliches und seelisches Gleichgewicht“, so Dennis Beck. Ein besonderes Augenmerk auf die „Seelische Gesundheit“ wird im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ bei den kostenlosen Aktivitäten, wie „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“, „Plaudern in der Bücherei“ sowie „AUS! der Krise.“ gelegt. Diese Angebote stärken das soziale Miteinander, bringen Wiener*innen zusammen und wirken gegen Einsamkeit – ein wichtiger Faktor für seelisches Wohlbefinden. Aber auch für Jugendliche setzt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG zahlreiche Projekte mit Schwerpunkt „Seelische Gesundheit“ um, wie „Sex in the City“, die „Jugendgesundheitskonferenz“ oder die „City Challenge“. Die jugendlichen Teilnehmenden beschäftigen sich dabei mit unterschiedlichen Gesundheitsthemen und erkennen, was ihnen und ihrem Wohlbefinden guttut, um mit Herausforderungen im Alltag umzugehen.

Darüber hinaus leistet die Wiener Gesundheitsförderung – WiG mit ihren Angeboten zur Selbsthilfe und Beratung einen wichtigen Beitrag zur Förderung der seelischen Gesundheit. Ob Erkrankungen, Depressionen, Ängste, Beeinträchtigungen oder Sucht – Menschen in schwierigen Situationen finden Unterstützung und Austausch bei über 260 Wiener Selbsthilfegruppen. Die Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien als zentrale Anlaufstelle für Selbsthilfe vermittelt passende Angebote, begleitet bei Gründungen und unterstützt bestehende Wiener Selbsthilfegruppen. Ergänzend dazu fungiert die Hotline für Essstörungen in der WiG als Telefon- und E-Mail-Beratungsstelle und steht Betroffenen und Angehörigen für Fragen und Informationen zum Thema Essstörungen kostenlos und anonym zur Verfügung.

Ein besonderes Highlight im heurigen Jahr ist die inklusive WiG-Veranstaltung „Jede*r für Jede*n – Fest der Begegnung“, welche am 2. Juni im Arkadenhof des Wiener Rathauses stattfindet und den Austausch und Dialog zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen fördert. Inklusion und Teilhabe stehen dabei im Vordergrund, um Barrieren abzubauen und ein gemeinsames Erleben zu ermöglichen. Ganz im Zeichen des Jahresschwerpunkts geht auch die Wiener Gesundheitsförderungskonferenz und Verleihung des Wiener Gesundheitspreises am 15. September 2026 im Wiener Rathaus über die Bühne. Zudem nehmen sich das Magazin Gesunde Stadt sowie die WiG-Jahreskampagne dem Thema „Seelische Gesundheit“ an.

Passend zum Jahresschwerpunkt liefert die WiG-Broschüre „Seelische Gesundheit macht stark“ weitere Informationen und praktische Tipps rund um das Thema Wohlbefinden. Mehr Infos zu allen Projekten und Aktivitäten der Wiener Gesundheitsförderung – WiG gibt es auf wig.or.at.



Über die WiG

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Wien. Zentrales Anliegen ist es, einen Beitrag zur Chancengleichheit für ein gesundes bzw. gesünderes Leben zu leisten. Die Aktivitäten, Angebote und Projekte der Wiener Gesundheitsförderung – WiG fördern gesunde Lebensweisen, gesunde Lebenswelten und die seelische Gesundheit aller in Wien lebenden Menschen.