KV IT: Tausende Beschäftigte demonstrierten für fairen Gehaltsabschluss

Wien (OTS) -

Tausende Beschäftigte der IT-Branche folgten heute dem Aufruf der Gewerkschaft GPA, vor der Wirtschaftskammer (WKO) in Wien für einen fairen Gehaltsabschluss zu demonstrieren und ein Ende der Blockadehaltung der Arbeitgeber einzufordern.

„Vier Verhandlungsrunden ohne ein Angebot für die IST-Gehaltssumme: Das ist absolut inakzeptabel!“, betonte Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA. „Die Blockadehaltung der Arbeitgebervertretung verhindert einen vernünftigen Kollektivvertragsabschluss. Wir erwarten uns in der morgigen Verhandlungsrunde ein ernsthaftes Angebot, das unsere Leistung als Beschäftigte in der IT anerkennt!“, so die Gewerkschafterin im Zuge der Kundgebung. Derzeit bieten die Arbeitgeber lediglich eine Erhöhung von 1,9% auf die Mindestgehälter, eine Erhöhung der IST-Gehaltssumme schließt man aus. „Kein Angebot für die IST-Gehälter zu machen ist unverantwortlich! Gerade in Zeiten hoher Preise und in einer Branche, die besser durch die Krise gekommen ist als die Gesamtwirtschaft. Und besonders gegenüber 90.000 Beschäftigten, die diese Branche am Laufen halten!“, so Steiner im Zuge der Kundgebung. „Wir alle verlangen Fair Play durch Fair Pay! Genau deshalb stehen wir heute hier“, führte Steiner weiter aus.

Auch Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA sprach in ihrer Rede von einer bewussten Hinhaltetaktik: „Wenn die Arbeitgeber glauben, dass man eine wichtige Branche, in der das Knowhow der Beschäftigten zentral ist, mit Minimalabschlüssen und Verzögerungstaktik in eine gute Zukunft führen kann, dann irren sie sich!“ Denn eine Branche, die sich selbst als Innovations- und Jobmotor bezeichnet, müsse auch innovativ und fair handeln und verhandeln: „Wer nach außen von Verantwortung spricht, aber nach innen jede Lösungsfindung blockiert, beschädigt die eigene Glaubwürdigkeit. Und das ist nicht nur ein Problem für die Beschäftigten, das ist ein Problem für den gesamten IT-Standort Österreich!“, so Teiber weiter. „Statt Sicherheit für die Beschäftigten wie Betriebe zu ermöglichen, wird hingehalten und verzögert – doch wir lassen uns nicht abspeisen! Wir erwarten uns ein faires Angebot, wir erwarten Respekt vor der Leistung der Kolleginnen und Kollegen und wir erwarten Verhandlungen, die diesen Namen auch verdienen!“, appellierte Teiber bei der Kundgebung vor der WKO.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am Freitag, 23.01. statt.