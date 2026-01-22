  • 22.01.2026, 14:20:33
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Österreich erhält neuen Drehbuchpreis für Film: Cine.FiNUM.

(v.l.n.r.): Ali Eralp (FiNUM.Private Finance), Roland Teichmann (Österreichisches Filminstitut), Eva Spreitzhofer (Regisseurin/Schauspielerin/Drehbuchautorin), Salma Abdalla (Österreichisches Filminstitut), Harald Posch (Regisseur/Schauspieler/Autor)
Wien (OTS) - 

Cine.FiNUM., der neue österreichische Drehbuchpreis, initiiert von der FiNUM. Private Finance AG in Kooperation mit dem Österreichischen Filminstitut, richtet sich an junge Filmschaffende, die bereits einen ersten Kurzfilm realisiert haben.

Der Wettbewerb vergibt einen Hauptpreis von 5.000 Euro sowie einen Jurypreis in Höhe von 2.500 Euro. Die Preise beinhalten eine fachlich-dramaturgische Begleitung für die Gewinner*innen, die sie bei der professionellen Weiterentwicklung ihres Treatments unterstützt.

Die Jury steht unter der Leitung des Regisseurs Harald Posch und setzt sich aus der Regisseurin Eva Spreitzhofer, dem Autor und Satiriker Dirk Stermann, der Dramaturgin Malina Nnendi Nwabuonwor sowie der Vertreterin des Österreichischen Filminstituts, Salma Abdalla, zusammen.
In der ersten Edition von Cine.FiNUM. steht das Thema Freundschaft im Mittelpunkt, das in allen Genres frei interpretiert werden kann – von Drama über Komödie bis hin zu innovativem Erzählen. Ziel ist es, kreative Stimmen zu fördern, frische Impulse für die heimische Branche zu setzen und neuen Talenten professionelle Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.
Einreichungen sind für junge Filmschaffende aus Österreich bis zum 17.05.2026 möglich.
Die Juryentscheidung erfolgt im September 2026.

Ali Eralp, Vorstand FiNUM.Private Finance: “FiNUM. möchte dazu beitragen, eine vielfältige Filmlandschaft in Österreich zu fördern, die das Spektrum unserer kulturellen Identität abdeckt.”

Roland Teichmann, Direktor ÖFI: „Ein wunderbares Beispiel für verantwortungsvolles Private Public Partnership, das jungen Talenten die Chance gibt, gehört und entdeckt zu werden.“

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Österreichisches Filminstitut
Telefon: +43 676 900 3771
E-Mail: [email protected]
Website: https://filminstitut.at

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