- 22.01.2026, 13:56:02
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TERMINAVISO - 26. 01.: Billig war gestern – ROT-WEISS-ROT Bauen ist Zukunft
Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) lädt Medienvertreter:innen zu einer Veranstaltung ein, die nicht analysiert, sondern Antworten liefert
Warum ROT-WEISS-ROT BAUEN die einzige Antwort auf eine sichere Zukunft in Österreich und für alle Branchen ist. Wie sichern wir Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung und Stabilität in Zeiten von Krise und Investitionsstau?
Unter dem Motto „ROT-WEISS-ROT BAUEN. Aus Verantwortung. Für morgen. Für ALLE.“ zeigt die GBH im Rahmen ihrer Neujahrstour 2026, warum öffentliche und private Auftragsvergaben der entscheidende Hebel für eine sichere, stabile und zukunftsfitte Entwicklung Österreichs sind und warum der Bau dabei Vorreiter für alle Branchen ist.
Im Fokus ...
- Warum Billigstbieter-Vergaben langfristig teurer sind
- Wie regionale Vergaben Arbeitsplätze sichern und Gemeinden stärken
- Warum Qualität, Bestbieterprinzip und Lebenszykluskosten die bessere Antwort auf die Krisen sind
- Weshalb ROT-WEISS-ROT BAUEN keine Ideologie, sondern die einzige vernünftige Antwort auf eine sichere Zukunft ist
Termin: Montag, 26. Jänner, 13.00 Uhr
Ort: ÖGB-Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Die Antworten liefern:
- Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender
- RA Martin Schiefer, Vergabeexperte
- Weitere Statements von: Wolfgang Katzian (ÖGB-Präsident), Renate Anderl (AK-Präsidentin), Christoph Leitl (WKO-Präsident a. D.),Michael Gebauer (Obmann der gemeinnützigen Wohnbauträger in Österreich), Andreas Babler (Vizekanzler, Bundesminister für Wohnen), Canan Aytekin (Generaldirektorin-Stv der Pensionsversicherung), xqGerald Beck (BIG Geschäftsführer), Bernd Hinteregger (WKO-Vizepräsident), Robert Jägersberger (Bundesinnungsmeister Baugewerbe)
Moderation: Claudia Reiterer
Presse-Ablauf:
- Impulsreferate
- Podium mit Interviews
- O-Töne, Interviews und Hintergrundgespräche vor Ort
- Informeller Austausch im Anschluss bei einer „Hacklerjause“
Rückfragen & Kontakt
GBH-Presse
Thomas Trabi, M.A.
Telefon: +43 664 614 55 17
E-Mail: [email protected]
Website: https://gbh.at
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