Präsentation der Publikation „Notfallmanagement in Museen und Kulturerbe-Institutionen“

Wien (OTS) -

ICOM Österreich, das Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS), das Bundesdenkmalamt (BDA), das Österreichische Bundesheer (ÖBH), die Österreichische UNESCO-Kommission (ÖUK) und das Österreichische Nationalkomitee Blue Shield stellen mit dieser Publikation Museen und anderen Kulturerbe-Institutionen einen Leitfaden zum Notfallmanagement zur Verfügung.

Anlässlich des 70. Jubiläums der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten und angesichts der sich rasch verändernden geopolitischen Lage sowie der Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, ist der Umgang mit Kulturgut in Krisenfällen und Ausnahmesituation in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus geraten.

Herausgeberin Mag. Elke Kellner (ICOM Österreich): „Museen und Kulturerbe-Institutionen haben eine besondere Verantwortung für den Schutz ihrer Sammlungen. Sammlungsobjekte stellen für uns alle unschätzbare kulturelle Werte dar. Sie sind das kulturelle Erbe, das wir für die kommenden Generationen bewahren. Ein Katastrophenfall kann dabei enorme Schäden und Verluste verursachen. Es gilt also im Notfall für diese großen Herausforderungen gewappnet zu sein! Vorbereiten – Schützen – Verhindern. Der beste Schutz ist Prävention!“

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreter:innen von ICOM Österreich, des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS), des Bundesdenkmalamtes (BDA), des Österreichischen Bundesheeres (ÖBH), der Österreichischen UNESCO-Kommission (ÖUK) und des Österreichischen Nationalkomitee Blue Shield, hat daher diese Publikation initiiert, um Museen und anderen Kulturerbe-Institutionen einen Leitfaden zum Notfallmanagement zur Verfügung zu stellen: Welche Vorbereitungen sind notwendig, um im Ernstfall handlungsfähig zu sein? Wie erstelle ich Laufkarten oder Priorisierungslisten für die Evakuierung von Kulturgütern? Wie greifen Prävention, Übung und Nachbereitung ineinander?

Publikation:

NOTFALLMANAGEMENT

IN MUSEEN UND KULTURERBE-INSTITUTIONEN

Mag. Elke Kellner, ICOM Österreich (Hg.)

Zum Download

Redaktionsteam:

Mag.a Nicole Gruber, Österreichisches Bundesheer/Landesverteidigungsakademie

Mag.a Christoph Hütterer, Bundesdenkmalamt

Mag.a Elke Kellner, ICOM Österreich

Mag.a Hannah Leodolter, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

Florian Meixner, MA, Österreichische UNESCO-Kommission

Anna Puhr, MA, Österreichisches Nationalkomitee Blue Shield

Mit Beiträgen folgender Expert:innen:

Ass.-Prof. Mag. Dr. Anna Kaiser, Universität für Weiterbildung Krems

Mag. Andreas Obernosterer-Rupprecht, MSc, Notfallverbund österreichischer Museen, Archive und Bibliotheken

Mag. Susanne Schneeweiss, Notfallverbund österreichischer Museen, Archive und Bibliotheken

Peter Tampier, MSc, MAK – Museum für angewandte Kunst

Univ.-Ass. Mag. Martina Haselberger, Universität für angewandte Kunst Wien

Carina Korab, MA, ARC – Austrian Registrars Committee