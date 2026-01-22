  • 22.01.2026, 13:23:34
  • /
  • OTS0115

Präsentation der Publikation „Notfallmanagement in Museen und Kulturerbe-Institutionen“

Breite österreichische Plattform zum Schutz von Kulturgut in Katastrophenfällen

Redaktionsteam der Publikation
Wien (OTS) - 

ICOM Österreich, das Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS), das Bundesdenkmalamt (BDA), das Österreichische Bundesheer (ÖBH), die Österreichische UNESCO-Kommission (ÖUK) und das Österreichische Nationalkomitee Blue Shield stellen mit dieser Publikation Museen und anderen Kulturerbe-Institutionen einen Leitfaden zum Notfallmanagement zur Verfügung.

Anlässlich des 70. Jubiläums der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten und angesichts der sich rasch verändernden geopolitischen Lage sowie der Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, ist der Umgang mit Kulturgut in Krisenfällen und Ausnahmesituation in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus geraten.

Herausgeberin Mag. Elke Kellner (ICOM Österreich): „Museen und Kulturerbe-Institutionen haben eine besondere Verantwortung für den Schutz ihrer Sammlungen. Sammlungsobjekte stellen für uns alle unschätzbare kulturelle Werte dar. Sie sind das kulturelle Erbe, das wir für die kommenden Generationen bewahren. Ein Katastrophenfall kann dabei enorme Schäden und Verluste verursachen. Es gilt also im Notfall für diese großen Herausforderungen gewappnet zu sein! Vorbereiten – Schützen – Verhindern. Der beste Schutz ist Prävention!“

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreter:innen von ICOM Österreich, des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS), des Bundesdenkmalamtes (BDA), des Österreichischen Bundesheeres (ÖBH), der Österreichischen UNESCO-Kommission (ÖUK) und des Österreichischen Nationalkomitee Blue Shield, hat daher diese Publikation initiiert, um Museen und anderen Kulturerbe-Institutionen einen Leitfaden zum Notfallmanagement zur Verfügung zu stellen: Welche Vorbereitungen sind notwendig, um im Ernstfall handlungsfähig zu sein? Wie erstelle ich Laufkarten oder Priorisierungslisten für die Evakuierung von Kulturgütern? Wie greifen Prävention, Übung und Nachbereitung ineinander?

Publikation:

NOTFALLMANAGEMENT

IN MUSEEN UND KULTURERBE-INSTITUTIONEN

Mag. Elke Kellner, ICOM Österreich (Hg.)

Zum Download

Redaktionsteam:

Mag.a Nicole Gruber, Österreichisches Bundesheer/Landesverteidigungsakademie
Mag.a Christoph Hütterer, Bundesdenkmalamt
Mag.a Elke Kellner, ICOM Österreich
Mag.a Hannah Leodolter, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Florian Meixner, MA, Österreichische UNESCO-Kommission
Anna Puhr, MA, Österreichisches Nationalkomitee Blue Shield

Mit Beiträgen folgender Expert:innen:

Ass.-Prof. Mag. Dr. Anna Kaiser, Universität für Weiterbildung Krems
Mag. Andreas Obernosterer-Rupprecht, MSc, Notfallverbund österreichischer Museen, Archive und Bibliotheken
Mag. Susanne Schneeweiss, Notfallverbund österreichischer Museen, Archive und Bibliotheken
Peter Tampier, MSc, MAK – Museum für angewandte Kunst
Univ.-Ass. Mag. Martina Haselberger, Universität für angewandte Kunst Wien
Carina Korab, MA, ARC – Austrian Registrars Committee

Rückfragen & Kontakt

ICOM Österreich
Mag. Elke Kellner
Telefon: +436603123293
E-Mail: [email protected]
Website: http://icom-oesterreich.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ICO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Redaktionsteam der Publikation [Bild, 5.84MB]
Vorschau Bild von Herausgeberin der Publikation [Bild, 3.51MB]
Vorschau Bild von Vertreter:innen der beteiligten Institutionen [Bild, 5.41MB]
Vorschau Bild von Abbildung der Publikation [Bild, 4.62MB]

ICOM Österreich

Rückfragen & Kontakt

ICOM Österreich
Mag. Elke Kellner
Telefon: +436603123293
E-Mail: [email protected]
Website: http://icom-oesterreich.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright