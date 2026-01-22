  • 22.01.2026, 11:30:03
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Geodaten für Stadt- und Raumplanung: Präzise Handels-, Verkehrs- und Bevölkerungsdaten ermöglichen bessere Entscheidungen

Demografie-, Mobilitäts- und Handelsdaten von WIGeoGIS erweitern die Daten, mit denen die Raumplanung bisher arbeitet.

Wichtige POI-Daten zu Handel und Gastronomie aus dem WIGeo Standortatlas werden als Heatmap und Punktdaten dargestellt. Diese und viele weitere von WIGeoGIS gelieferten Geodaten erweitern die üblichen Daten in der Stadtplanung.
Wien/München (OTS) - 

Mit Demografie-, Mobilitäts- und Handelsdaten liefert WIGeoGIS Geodaten, die übliche Daten der Stadtplanung erweitern. Damit gewinnen Städte, Gemeinden und Raumplaner detailliertere Einblicke in Bevölkerung, Mobilität und regionalen Handel. So treffen sie fundiertere, nachhaltigere Entscheidungen in der Stadt- und Regionalentwicklung, zum Beispiel für die Versorgung mit Schulen, Kindergärten, Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen. Die Geodaten von WIGeoGIS zeigen Potenziale und ungedeckten Bedarf auf, beispielsweise in der Infrastruktur, im Handel oder in der Nahversorgung.

Für Stadtplanung und Regionalplanung relevante Geodaten

WIGeoGIS erweitert die Planungsgrundlagen städtischer und kommunaler Organisationen um folgende relevante Daten:

  • Soziodemografische Geodaten: Einwohnerzahl, Altersstruktur, Lebensphasen, Erwerbstätigkeit
  • Kaufkraft- und Konsumdaten: Wohlstandsniveau, Konsumbereitschaft, Nachfragepotenziale
  • Handels- und Gastronomiedaten: POI-Daten (Points of Interest), Filialisierungsgrad, Verkaufsflächen, Angebotsniveaus
  • Verkehrs- und Mobilitätsdaten: Verkehrsdichte, Geschwindigkeit, Pendlerströme, Origin-Destination-Analysen (Herkunft–Ziel)

Praxisbeispiel: Leerstand in Zentren bekämpfen

Die Geodaten von WIGeoGIS ermöglichen eine effizientere Planung, gezielteres Lenken von Investitionen und Sicherung der Nahversorgung. Sie unterstützen evidenzbasierte, nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ziele.

Ein häufiges Problem ist der Leerstand von Geschäftslokalen in zentralen Lagen. Viele Kommunen wollen ihn durch ein attraktives Angebot bekämpfen. Welche Schritte am meisten Sinn machen, lässt sich durch eine detaillierte Geodaten-Analyse feststellen. Konkret zeigen die Handels- und Gastronomiedaten des WIGeo Standortatlas die Struktur der Lagen auf, wo es Cluster – etwa viele Filialisten – gibt und welche Achsen besonders belebt sind. Die Verkehrsdaten von TomTom liefern zusätzlich Informationen, woher Besucher:innen kommen und welche Gegenden zu welchen Tageszeiten wie viel Frequenz erleben.

Anhand der Analyse dieser Geodaten kann eine Stadtverwaltung oder Gemeinde entscheiden, ob in ein leerstehendes Lokal ein Nahversorger, ein Restaurant, ein Co-Working-Space oder eine soziale Einrichtung passt. Dank dieser Kennzahlen werden Entscheidungen zudem für Politik und Öffentlichkeit nachvollziehbar.

Alle Daten von WIGeoGIS sind geprüft, aktuell und zuverlässig sowie kompatibel mit gängigen GIS-Systemen, Planungssoftware und Reports.

Nähere Infos gibt es hier.

Über WIGeoGIS

WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter von Geomarketing- und GIS-Software in Europa. Das Angebot umfasst zusätzlich Geomarketing-Beratung, individuelle Analytik sowie weltweite Geodaten und Marktdaten. Mehr zu den Leistungen von WIGeoGIS finden Sie hier.

GIS-Software

Ein Geoinformationssystem (GIS) ist ein Software, die Daten räumlich verarbeitet und auf digitalen Landkarten darstellt.

Geodaten für Stadtplanung: Demografie, Mobilität und Handel

Erweitern Sie Ihre Datensätze in der Stadt- und Kommunalplanung mit vertieften Geo- und Marktdaten.

Rückfragen & Kontakt

WIGeoGIS GmbH
Wolf Graf, Geschäftsführender Gesellschafter
Telefon: +43 1 7151987-16
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wigeogis.com

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