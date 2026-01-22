- 22.01.2026, 10:33:02
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ÖGB-Kemperle: „E-Card hat den Zugang älterer Menschen zur medizinischen Versorgung deutlich verbessert“
ÖGB-Kemperle: „E-Card hat den Zugang älterer Menschen zur medizinischen Versorgung deutlich verbessert“
„Seit 20 Jahren erleichtert die E-Card auch für ältere Menschen den Zugang zu medizinischer Versorgung. Durch die digitale Verwaltung von Patient:innendaten wurde vieles einfacher und schneller“, betont ÖGB-Bundespensionist:innenvorsitzende Monika Kemperle anlässlich der heutigen Pressekonferenz der Sozialversicherung und der Ärztekammer zur Zukunftsvereinbarung e-Health.
„Wichtig ist, dass die nun geplanten Schritte zur Digitalisierung – von gezielteren Überweisungen bis zu kürzeren Wartezeiten – auch wirklich bei den Patient:innen ankommen“, betont Kemperle.
Die ÖGB-Bundespensionist:innenvorsitzende verweist aber zudem darauf, dass es noch immer schwer ist, die nötigen medizinischen Leistungen zu bekommen, weil Ärzt:innen fehlen oder die Wartezeiten lang sind. Diese Versorgungslücken gelte es nun endlich zu schließen, so Kemperle kritisch.
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