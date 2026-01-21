  • 21.01.2026, 16:41:32
  • /
  • OTS0152

Kugler: Medizin statt Ideologie im Eltern-Kind-Pass

ÖVP-Menschenrechtssprecherin: Biologisches Geschlecht ist keine Meinung, sondern medizinische Realität

Wien (OTS) - 

Die künftige Festlegung auf die Geschlechtseinträge – männlich, weiblich und offen – im Eltern-Kind-Pass ist ein sachlicher und medizinisch notwendiger Schritt. “Statt der bisherigen dritten Eintragsmöglichkeit ‘offen/divers/inter/keine Angabe’, heißt es künftig erfreulicherweise nur mehr ‘offen’. In der Medizin braucht es eindeutige Kategorien, keine ideologischen Konstrukte”, betont ÖVP-Menschenrechtssprecherin Gudrun Kugler.

Der Eltern-Kind-Pass sei ein medizinisches Vorsorgeinstrument und kein gesellschaftspolitisches Experimentierfeld. Viele Untersuchungen und Behandlungen seien direkt an das biologische Geschlecht gebunden. “Männlich und weiblich bilden die Realität fast aller Neugeborenen ab”, so Kugler. Für jene wenigen Kinder mit nicht eindeutig feststellbarem Geschlecht bleibe, wie vom VfGH gefordert, die Kategorie “offen” bestehen. Dies definiere aber kein drittes Geschlecht. “Mit dieser klaren Festlegung sorgen wir für Rechtssicherheit, medizinische Vernunft und Transparenz. Der Eltern-Kind-Pass dient der Gesundheit von Kindern – nicht politischen Modebegriffen”, so Kugler abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright