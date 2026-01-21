Chancen und Herausforderungen neuer Gewaltschutzmaßnahmen

Themen:

"Nur ja heißt Ja“: Klare Regeln zum Konsens von Sexualdelikten

Elektronische Fußfessel: Ein Instrument mit offenen Fragen

Das Jahr 2025 : Die Fallzahlen der österreichischen Gewaltschutzzentren

Gesprächspartnerinnen:

Mag.a Karin Gölly

Vorsitzende des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren Österreichs und Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Burgenland

Marina Sorgo MA

Stv. Vorsitzende des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren Österreichs und Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Steiermark