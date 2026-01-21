- 21.01.2026, 16:31:02
- /
- OTS0149
Chancen und Herausforderungen neuer Gewaltschutzmaßnahmen
Die Gewaltschutzzentren Österreichs laden am 29.01.2026 zum Pressegespräch in Wien
Themen:
Das Jahr 2025: Die Fallzahlen der österreichischen Gewaltschutzzentren
30 Jahre Gewaltschutzzentrum: Bilanz, Erfolge und offene Herausforderungen
Elektronische Fußfessel: Ein Instrument mit offenen Fragen
"Nur ja heißt Ja“: Klare Regeln zum Konsens von Sexualdelikten
Gesprächspartnerinnen:
Mag.a Karin Gölly
Vorsitzende des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren Österreichs und Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Burgenland
Marina Sorgo MA
Stv. Vorsitzende des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren Österreichs und Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Steiermark
Mag.ª Christina Riezler, BA
Stv. Vorsitzende und Delegierte für justizielle Angelegenheiten des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren und Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Salzburg
Vertreter*innen der Presse sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten: [email protected]
Datum: 29.01.2026, 10:00 Uhr
Ort: Cafe Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich
Rückfragen & Kontakt
Koordination
Gabriele Payerl-Gerstmann
Telefon: 0676/4116735
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.gewaltschutzzentrum.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GWZ