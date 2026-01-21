  • 21.01.2026, 16:31:02
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  • OTS0149

Chancen und Herausforderungen neuer Gewaltschutzmaßnahmen

Die Gewaltschutzzentren Österreichs laden am 29.01.2026 zum Pressegespräch in Wien

Graz (OTS) - 

Themen:

  • Das Jahr 2025: Die Fallzahlen der österreichischen Gewaltschutzzentren

  • 30 Jahre Gewaltschutzzentrum: Bilanz, Erfolge und offene Herausforderungen

  • Elektronische Fußfessel: Ein Instrument mit offenen Fragen

  • "Nur ja heißt Ja“: Klare Regeln zum Konsens von Sexualdelikten

Gesprächspartnerinnen:

  • Mag.a Karin Gölly
    Vorsitzende des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren Österreichs und Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Burgenland

  • Marina Sorgo MA
    Stv. Vorsitzende des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren Österreichs und Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Steiermark

  • Mag.ª Christina Riezler, BA
    Stv. Vorsitzende und Delegierte für justizielle Angelegenheiten des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren und Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Salzburg

Vertreter*innen der Presse sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten: [email protected]

Datum: 29.01.2026, 10:00 Uhr

Ort: Cafe Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt

Koordination
Gabriele Payerl-Gerstmann
Telefon: 0676/4116735
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.gewaltschutzzentrum.at

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