  • 21.01.2026, 14:07:02
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SPÖ-Oxonitsch/Himmer: Mehr Chancengerechtigkeit, pädagogische Professionalität und Verantwortung vor Ort

Schulrechtsnovelle mit neuer Deutschförderung und Ausbau ganztägiger Schulformen

Wien (OTS) - 

SPÖ-Integrationssprecher Christian Oxonitsch betonte in der heutigen Nationalratsdebatte, dass die neue Schulrechtsnovelle Chancengerechtigkeit fördert und die pädagogische Professionalität sowie die schulische Autonomie stärkt: „Sprache ist ein wesentlicher Bestandteil, um Teilhabe zu ermöglichen. Mangelnde Deutschkenntnisse sind eine Herausforderung für die Bildungspolitik, der wir uns entschlossen stellen müssen“, betont Oxonitsch. ****

Neben der automatischen Teilnahme von außerordentlichen Schülerinnen und Schülern an der Sommerschule sei ein weiterer zentraler Fortschritt der Novelle die schulautonome Deutschförderung: „Damit können die Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort entscheiden, mit welchem System sie ihre Schülerinnen und Schüler am besten fördern können. Ihnen dieses Vertrauen entgegenzubringen, ist ein wichtiger Schritt und klarer Perspektivenwechsel“, so Oxonitsch. „Weg vom starren Festhalten, hin zu einem ermutigenden Weitergehen in der Sprachförderung.“ Selbstverständlich werde dabei ein verbindlicher Qualitätsrahmen sichergestellt, um hohe Standards zu gewährleisten. Auch die erweiterten Aufstiegs- und Übertrittsmöglichkeiten sind laut Oxonitsch ein entscheidender Schritt, verhindern sie doch vielfach unnötige Laufbahnverluste und damit unnötige Frustrationen für Kinder.

„Die SPÖ steht für eine Bildungspolitik, die das Ziel eines selbstbestimmten Lebens für alle Kinder konsequent verfolgt“, betont auch SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer. „Damit alle gerechte Chancen erhalten, braucht es mehr Bildung sowie mehr Unterstützung für Pädagog:innen, Eltern und Kinder“, so der SPÖ-Abgeordnete Himmer. Die heute beschlossene Übergangsregelung zum Bildungsinvestitionsgesetz stellt sicher, dass das Angebot für ganztägige Schulformen weiter ausgebaut und bestehende Betreuungsmöglichkeiten verbessert werden. „Damit werden Familien unterstützt und der Bildungserfolg unserer Kinder gestärkt“, so Himmer. (Schluss) eg/bj

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