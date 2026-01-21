  • 21.01.2026, 13:47:02
  • /
  • OTS0117

Greenpeace zu Treibhausgasbilanz: Österreich auf dem Holzweg

Umweltschutzorganisation alarmiert über schleppende Treibhausgasreduktion – Klimagesetz dringend notwendig für erfolgreiche Kurskorrektur

Wien (OTS) - 

Anlässlich der heute veröffentlichten Treibhausgasbilanz 2024 und der Prognose zu den Treibhausgasen 2025 ist die Umweltschutzorganisation Greenpeace höchst alarmiert. Zwar sind die Treibhausgasemissionen im Jahr 2024 gesunken, jedoch lediglich um rund drei Prozent – das ist deutlich weniger als im Vorjahr. Es ist besonders besorgniserregend, dass die Emissionen 2025 voraussichtlich wieder gestiegen sind. Damit würde Österreich erstmals die von der EU festgelegte maximale Emissionsgrenze überschreiten. Klimaminister Norbert Totschnig muss dringend zusätzliche Klimaschutz-Maßnahmen setzen, um die Treibhausgasemissionen deutlich zu senken. Zentral sind dafür das längst überfällige Klimagesetz, der konsequente Ausstieg aus Öl und Gas sowie die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen, wie das Dienstwagenprivileg.

Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich:
„Österreich befindet sich beim Klimaschutz auf dem Holzweg und droht erstmals die EU-Grenzwerte zu überschreiten. Damit nimmt Klimaminister Totschnig billigend Milliardenstrafen in Kauf. Minister Totschnig muss dringend das Klimagesetz vorlegen, den Ausstieg aus Öl und Gas konsequent vorantreiben und klimaschädlichen Subventionen eine Absage erteilen. Sonst bleibt Österreich im fossilen Stillstand gefangen.“

Rückfragen & Kontakt

Marc Dengler
Klima- und Energieexperte
Greenpeace Österreich
Tel: +43 (0) 664 881 722 05
E-Mail: [email protected]

Annette Stolz
Leitung Pressearbeit
Greenpeace Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 61 26 725
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Greenpeace

Rückfragen & Kontakt

Marc Dengler
Klima- und Energieexperte
Greenpeace Österreich
Tel: +43 (0) 664 881 722 05
E-Mail: [email protected]

Annette Stolz
Leitung Pressearbeit
Greenpeace Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 61 26 725
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright