Greenpeace zu Treibhausgasbilanz: Österreich auf dem Holzweg

Wien (OTS) -

Anlässlich der heute veröffentlichten Treibhausgasbilanz 2024 und der Prognose zu den Treibhausgasen 2025 ist die Umweltschutzorganisation Greenpeace höchst alarmiert. Zwar sind die Treibhausgasemissionen im Jahr 2024 gesunken, jedoch lediglich um rund drei Prozent – das ist deutlich weniger als im Vorjahr. Es ist besonders besorgniserregend, dass die Emissionen 2025 voraussichtlich wieder gestiegen sind. Damit würde Österreich erstmals die von der EU festgelegte maximale Emissionsgrenze überschreiten. Klimaminister Norbert Totschnig muss dringend zusätzliche Klimaschutz-Maßnahmen setzen, um die Treibhausgasemissionen deutlich zu senken. Zentral sind dafür das längst überfällige Klimagesetz, der konsequente Ausstieg aus Öl und Gas sowie die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen, wie das Dienstwagenprivileg.

Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich:

„Österreich befindet sich beim Klimaschutz auf dem Holzweg und droht erstmals die EU-Grenzwerte zu überschreiten. Damit nimmt Klimaminister Totschnig billigend Milliardenstrafen in Kauf. Minister Totschnig muss dringend das Klimagesetz vorlegen, den Ausstieg aus Öl und Gas konsequent vorantreiben und klimaschädlichen Subventionen eine Absage erteilen. Sonst bleibt Österreich im fossilen Stillstand gefangen.“