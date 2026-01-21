  • 21.01.2026, 13:15:02
  • /
  • OTS0111

Schilling/Grüne: Luftfahrtlobby darf nicht die Rechte von Millionen Menschen kleinverhandeln

Europäisches Parlament stellt sich geschlossen gegen Schwächung der Fluggastrechte

Straßburg (OTS) - 

Mit breiter Mehrheit hat das Europäische Parlament heute seine Position zur Reform der Fluggastrechte klargemacht. Damit stellt sich das Parlament deutlich gegen die Ratsposition, die zentrale Rechte von Passagier*innen zugunsten der Airline-Industrie schwächen würde.

Der Rat forderte, dass Entschädigungen erst bei deutlich längeren Verspätungen greifen, kostenloses Handgepäck infrage gestellt wird und Familien sowie Menschen mit Behinderungen schlechter geschützt wären. Das lehnt das Parlament entschieden ab. Mit dem heutigen Votum geht das Parlament zum ersten Mal seit zwölf Jahren in das Schlichtungsverfahren (Conciliation) mit dem Rat.

Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling kommentiert: „Das Europäische Parlament hat heute ein starkes Zeichen gesetzt. Wir machen nicht mit, wenn der Rat Konsument:innenrechte opfert, um die Luftfahrtlobby zu schonen. Wenn Zugfahren strengeren Regeln unterliegt als Fliegen, führt das zu Wettbewerbsverzerrung zulasten der Bahn. Der Rat gibt hier Konzerninteressen den Vorrang vor Konsument:innenschutz und fairer Mobilität und Klimaschutz. Aber das Parlament hat heute klargestellt: Konsument:innenrechte sind keine Verhandlungsmasse.“

Rückfragen & Kontakt

Stefanie Wehlend

Pressesprecherin Lena Schilling

Telefon: +32499356375
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Stefanie Wehlend

Pressesprecherin Lena Schilling

Telefon: +32499356375
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright