Waitz zum EU-Mercosur-Deal: Mehrheit im EP für EuGH-Überprüfung

Straßburg (OTS) -

Gerade hat eine Mehrheit des Europaparlaments für die Resolution zur Einholung einer Stellungnahme des EuGH zum EU-Mercosur-Abkommen gestimmt. In dieser wird der EuGH beauftragt, den Handelsvertragstext auf die Vereinbarkeit mit den EU-Verträgen zu überprüfen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Ausgleichsmechanismus und dem Vorsorgeprinzip. Es gibt Befürchtungen, dass der Ausgleichmechanismus zukünftige EU-Gesetzgebung, gerade im Umwelt-, Klima- und Sozialbereich, verhindern oder bestehende Regelungen einfrieren könnte.

Thomas Waitz, Delegationsleiter der Grünen und einer der Erstinitiatoren der Resolution, befürwortet den Ausgang der Abstimmung „Über 25 Jahre wurde der Vertragstext im Geheimen verhandelt. Jetzt ohne EuGH-Überprüfung eine Blanko-Zustimmung auszustellen wäre demokratisch unverantwortlich. Dafür gibt es noch zu viele offene Fragen, die wir als Europäisches Parlament bewerten müssen. Egal, ob wir uns durch das EU-Mercosur-Abkommen Vorteile erhoffen oder Nachteile befürchten, unsere gemeinsamen hohen europäischen Gesundheit- und Umweltstandards sind unverhandelbar. Ich freue mich, dass eine Mehrheit im Europaparlament das genauso sieht.”

Hintergrund:

Das Europäische Parlament wird voraussichtlich in der Plenarsitzung im Mai über den gesamten Vertragstext stimmen.

Der EuGH soll sich sich insbesondere auf die Prüfung folgender Punkte konzentrieren: