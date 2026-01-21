Sandra Pillwatsch neue Leiterin Human Resources

Wien (OTS) -

Seit Dezember 2025 verstärkt Sandra Pillwatsch, MA, als Leiterin des Bereichs Human Resources das Managementteam bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG). In dieser Funktion verantwortet sie die strategische und operative Weiterentwicklung der HR und arbeitet eng mit Geschäftsführung und Führungskräften zusammen.

Sandra Pillwatsch verfügt über knapp 20 Jahre Berufserfahrung in der Personal- und Organisationsentwicklung, im Arbeitsrecht sowie in der Führung von HR-Teams. Zuletzt war sie mehrere Jahre als Leitung Human Resources bei der magdas Caritas Services GmbH tätig, einer wachsenden Social-Business-Organisation mit unterschiedlichen Geschäftsfeldern und dem Anspruch, wirtschaftliche Tätigkeit und gesellschaftliche Wirkung zu vereinbaren.

Pillwatsch verantwortete in ihren bisherigen Funktionen sämtliche HR-Agenden entlang des Employee Life Cycle. So war sie unter anderem für Recruiting und Employer Branding, Personal- und Organisationsentwicklung als auch für arbeitsrechtliche Fragestellungen zuständig. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Umsetzung von Organisationsentwicklungs- und Veränderungsprojekten, insbesondere in den Bereichen Führung, Feedbackkultur, Selbstorganisation und Unternehmenskultur.

„Wir freuen uns sehr, mit Sandra Pillwatsch eine erfahrene HR-Expertin gewonnen zu haben, die strategische Klarheit mit hoher sozialer Kompetenz verbindet. Ihre langjährige Erfahrung in komplexen Organisationen und ihre Haltung zu moderner HR-Arbeit sind ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung dieses Bereichs“ , so Elvira Welzig und Marisa Radatz, Geschäftsführerinnen der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG).

„Ich verstehe HR-Arbeit als verbindendes Element zwischen wissenschaftlicher Exzellenz, gesellschaftlicher Relevanz und einer werteorientierten Organisationsentwicklung. Ziel ist, Menschen zu befähigen und Organisationen nachhaltig zu stärken“ , so Sandra Pillwatsch. „Klare Strukturen, Vertrauen und eine werteorientierte Haltung sind für mich dafür zentrale Voraussetzungen.“

Die gebürtige Niederösterreicherin und Mutter eines Sohnes verfügt über zahlreiche Zusatzqualifikationen in Mediation, systemischem Coaching, Change Communication und Arbeitsrecht und lebt in Wien.