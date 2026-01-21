  • 21.01.2026, 09:06:32
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Bilanz 2025 der AK Oberösterreich

PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - 

Das vergangene Jahr war geprägt von Krisen und Herausforderungen. Die Konjunktur schwächelte, die Inflation war weiterhin hoch, die Zahl der Insolvenzen stieg weiter und das Gesundheitssystem steht an der Kippe. All das sorgte dafür, dass die Beratungs- und Vertretungsleistungen der AK Oberösterreich sehr gefragt waren. Der für die Mitglieder erkämpfte Gesamtbetrag war so hoch wie nie zuvor. Bei einer

Pressekonferenz
am Dienstag, 27. Jänner 2026, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen die

Bilanz 2025 der AK Oberösterreich

Wie viele Menschen die AK beraten und vertreten hat, wie viele Millionen Euro sie für ihre Mitglieder erkämpft hat und was die Beschäftigten in Oberösterreich bewegt, berichten Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und AK-Direktorin Andrea Heimberger, MSc.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz.

Bilanz 2025 der AK Oberösterreich

Seminarraum 3, 5. Stock

Datum: 27.01.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich
Volksgartenstraße 40
4020 Linz

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Dominik Bittendorfer
Telefon: 050/6906-2191
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum

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[Dienstag, 27.01.2026, 10:00]

Arbeiterkammer Oberösterreich

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