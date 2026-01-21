Familie Querfeld definiert Employee Experience neu

Raaba-Grambach / Wien (OTS) -

Interne Kommunikation und Learning Experience gehören heute zu den wichtigsten Hebeln für Wettbewerbsfähigkeit und Mitarbeiterbindung. Die Familie Querfeld hat die interne Kommunikation und Mitarbeiterschulungen digital neu aufgestellt und erreicht damit innerhalb kürzester Zeit eine Teilnahmequote von über 85 Prozent der rund 350 Mitarbeitenden. Realisiert wurde die Lösung mithilfe der Mitarbeiter-App LOLYO, die Lernen und interne Kommunikation in einem System vereint.

Mit Tradition und Technologie gegen Fachkräftemangel

Das Familienunternehmen der Familie Querfeld ist mit dem traditionsreichen Cafe Landtmann - einst Treffpunkt von Persönlichkeiten wie Sigmund Freud oder Gustav Mahler - und 7 weiteren Standorten eine historische Konstante der Wiener Kaffeehauskultur. Parallel zum hohen Anspruch an Servicequalität wächst auch der Anspruch an moderne Mitarbeiterführung. „Wir schaffen Arbeitsplätze, an denen Menschen gerne bleiben und wachsen“, erzählt Geschäftsführerin Irmgard Querfeld. „Mit unserer neuen Mitarbeiter-App nutzen wir nun eine datenschutzkonforme Lösung für unternehmensübergreifende interne Kommunikation - als zeitgemäße Alternative zu WhatsApp, die das Privatleben unserer Mitarbeitenden respektiert. Gleichzeitig machen wir unsere eigenen digitalen Lernformate mit der Mitarbeiter App einfach und jederzeit zugänglich. So geben wir unseren Teams Orientierung, Sicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten“, so Querfeld.

Wissenschaftliche Einordnung

Besonders in einer Branche mit hoher Fluktuation, wechselnden Arbeitszeiten und Mitarbeitenden ohne festen PC-Zugang ist es entscheidend, dass Informationen und Lerninhalte zuverlässig und verständlich bei allen ankommen. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass mobile Lernformate die Wirksamkeit interner Schulungen erhöhen und gleichzeitig zu besseren Abschlussquoten führen. Branchentrends zur „Hybriden internen Kommunikation“ unterstreichen, wie sehr gezielte interne Kanäle das Zugehörigkeitsgefühl und die Bindung an das Unternehmen stärken. Vor diesem Hintergrund hat Familie Querfeld die interne Kommunikation und Schulungen konsequent digitalisiert, mit dem Ziel, Wissen effizient zu vermitteln, Gastgeber:innenqualität zu erhöhen und administrative Prozesse zu vereinfachen.

Digitale Transformation im Arbeitsalltag

Für Familie Querfeld bedeutete der Wechsel von papiergestützten Abläufen zu digitalen Prozessen einen visionären Schritt in die Zukunft. Unterweisungen, Schulungen und organisatorische Informationen werden heute zentral über die Mitarbeiter-App bereitgestellt. Sicherheits-, Compliance- und Prozess-Trainings sind jederzeit am Smartphone abrufbar und werden automatisch dokumentiert – das spart Zeit, erhöht Transparenz und reduziert Fehlerquellen. Isabella Lachner, Leiterin der Mitarbeiter:innenentwicklung, bringt die Wirkung auf den Punkt: „Die Mitarbeiter-App reduziert unseren administrativen Aufwand erheblich und macht Schulungen für alle Mitarbeitenden leicht zugänglich. Besonders die kurzen, modularen Lerneinheiten lassen sich flexibel in den Arbeitsalltag integrieren – das hat maßgeblich zur hohen Teilnahmequote beigetragen.“

Lernen & interne Kommunikation für mehr Zusammenhalt

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die Bündelung von Lernen und interner Kommunikation in einer einzigen, rechtssicheren Plattform. Interne News, organisatorische Hinweise, Dienstpläne und Lernmodule laufen über einen einzigen Kanal und schaffen so einen konsistenten digitalen Raum, der regelmäßig genutzt wird – nicht nur für Pflichtinhalte, sondern auch für Austausch und organisatorische Koordination. Diese Alltagstauglichkeit wandelt die Plattform von einem reinen Top-down Verteilinstrument zu einem kollektiven Arbeitswerkzeug, das Zugehörigkeitsgefühl und nachhaltige Mitarbeiterbindung deutlich erhöht.

Fazit: Digitale Employee Experience ist ein Wettbewerbsvorteil

Das Beispiel Familie Querfeld zeigt, wie traditionelle Unternehmenskultur und digitale Lern- sowie Kommunikationsstrategien wirtschaftlich verbunden werden können. Modernes Lernen ist mobil, nutzerfreundlich und in bestehende Abläufe integriert. Unternehmen, die interne Kommunikation und Lernprozesse zusammenführen, schließen Informationslücken, sparen administrative Kapazitäten und stärken ihre Attraktivität als Arbeitgeber – ein konkreter Wettbewerbsvorteil in einem Markt mit zunehmendem Fachkräftemangel.

Über LOLYO

LOLYO ist die erste Mitarbeiter-App mit KI-Power, die gezielt zum Mitmachen motiviert und mit dem MITMACH-Booster für rekordverdächtige Beteiligung sorgt. Entwickelt in Graz, Österreich, bietet das smarte Social Intranet alle Funktionen, die moderne interne Kommunikation braucht: Mitarbeitende lassen sich in Echtzeit erreichen, Inhalte standortübergreifend teilen, Onboarding-Prozesse beschleunigen und Stimmungen im Team aktiv einholen. So entsteht digitale Nähe, die echtes Wir-Gefühl schafft und den Teamzusammenhalt nachhaltig stärkt.

Mehr Informationen zur LOLYO Mitarbeiter-App: www.lolyo.app