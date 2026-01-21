FPÖ – Maier: „Der tragische Einsatz in Hönigtal zeigt, wie gefährlich Polizeiarbeit geworden ist“

Wien (OTS) -

Tief betroffen zeigt sich der steirische FPÖ-Nationalratsabgeordnete und stellvertretende Sicherheitssprecher Reinhold Maier angesichts des dramatischen Polizeieinsatzes in der Nacht auf Dienstag im oststeirischen Hönigtal. „Der tragisch tödliche Vorfall führt einmal mehr vor Augen, wie hochgefährlich Polizeieinsätze mittlerweile geworden sind. Unsere Polizisten setzen tagtäglich ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel – das erfordert Respekt, Rückhalt und echte Wertschätzung durch den Dienstgeber“, betonte Maier.

„Was sich in Kainbach bei Graz ereignet hat, ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck einer zunehmend eskalierenden Sicherheitslage. Bedrohungen mit Waffen unterschiedlichster Art, psychische Ausnahmesituationen und hochriskante Einsatzlagen gehören längst zur Realität im Polizeialltag. Dass unsere Exekutive unter diesen Bedingungen dennoch immer professionell und besonnen handelt, verdient höchste Anerkennung“, so Maier weiter.

Maier sprach den Angehörigen des verstorbenen Mannes sein aufrichtiges Mitgefühl aus. „Jeder Todesfall ist tragisch. Mein Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen. Gleichzeitig darf jedoch nicht ausgeblendet werden, in welcher akuten lebensbedrohlichen Situation sich die eingesetzten Beamten im Rahmen dieser Amtshandlung befanden“, stellte Maier klar.

Gerade solche Einsätze würden zeigen, dass die Polizei nicht nur mehr Personal, sondern auch zeitgemäße Ausstattung sowie ausreichende psychologische Betreuung benötige. „Wer unter solchen Extrembedingungen Verantwortung trägt, darf von der Politik nicht allein gelassen werden“, so Maier.

Scharfe Kritik übte Maier auch an den aktuellen Sparmaßnahmen seit März 2025 von ÖVP-Innenminister Karner im Sicherheitsbereich. „Es ist völlig unverständlich, dass ausgerechnet dort gekürzt wird, wo es um Menschenleben und öffentliche Sicherheit geht. Es ist auch in keinster Weise akzeptabel, dass Polizisten im Rahmen des neuen Dienstzeitmanagements weitere finanzielle Einkommensverluste hinnehmen müssen. Einsparungen jeglicher Art senden ein fatales Signal an jene, die täglich für die Sicherheit der Bevölkerung einstehen“, warnte Maier.

„Die Exekutive braucht mehr Rückhalt, ausreichende Ressourcen und eine klare politische Unterstützung. Wer die Polizei schwächt, schwächt die Sicherheit aller. Österreich braucht eine Politik der Wertschätzung – nicht des Sparens auf dem Rücken unserer Polizisten“, betonte Maier.