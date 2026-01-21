Sextoys im Test: Intime Daten und bedenkliche Chemikalien

Wien (OTS) -

Was als Beitrag zu Lust und Wohlbefinden gedacht ist, kann für Konsument:innen auch Risiken bergen. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) zeigt gemeinsam mit der deutschen Schwesterorganisation Stiftung Warentest auf, dass bei zahlreichen Sextoys Handlungsbedarf in Sachen Gesundheit und Datenschutz besteht. Geprüft wurden 18 in Österreich erhältliche Erotikartikel, darunter 11 Dildos und Vibratoren, 4 Masturbatoren sowie 3 Analplugs – in einem Preisbereich von 20 bis 209 Euro. Das Augenmerk wurde dabei auf Schadstoffe, Verarbeitung sowie den Umgang mit personenbezogenen Daten bei App-gesteuerten Produkten gelegt. Das Ergebnis: 5 Lovetoys sollten nicht bedenkenlos genutzt werden: Sie senden entweder Daten an die Hersteller oder beinhalten gesundheitlich problematische Substanzen. Alle Details zum Test gibt es online auf www.vki.at/sextoys-2026.

Besonders kritisch bewertet wurden die app-gesteuerte Sextoys im Test: Der Vibrator „Lovense Lush 4“, der Masturbator „Lelo“ sowie jener von „Svakom“ senden sensible Daten wie Nutzungsstatistiken und User- und Geräte-IDs an die Hersteller. Die App von „Lush 4“ übermittelt gar Daten an ChatGPT. Alle drei Produkte schnitten folglich mit der Note „nicht zufriedenstellend“ ab. Diese Sextoys sollten möglichst ohne die dazugehörige App verwendet werden.

Auch aus gesundheitlicher Sicht gibt es Anlass zur Kritik: Zwei Produkte, der Dildo von „Pipedream“ und der Masturbator von „Fleshlight“ enthielten Nonylphenol. Obwohl der Grenzwert laut EU-Chemikalienverordnung noch nicht überschritten wurde, kann eine regelmäßige Benutzung den Hormonhaushalt beeinträchtigen und in weiterer Folge auch fortpflanzungsschädigend sein.

SERVICE: Die ausführlichen Testergebnisse gibt es auf www.vki.at/sextoys-2026.