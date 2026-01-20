  • 20.01.2026, 19:15:02
  • /
  • OTS0172

Zivildienst Verlängerung - Lebenshilfe Österreich begrüßt Empfehlung der Wehrdienstkommission

Lebenshilfe Österreich begrüßt Empfehlung zur Verlängerung des Zivildienstes auf 12 Monate und qualifizierende Ausbildungen – für mehr Qualität und Kontinuität in der Assistenz.

Wien (OTS) - 

Die LHÖ begrüßt ausdrücklich die Empfehlung der Wehrdienstkommission, die Dauer des Wehrersatzdienstes (Zivildienst) um zumindest drei Monate anzuheben – also auf zwölf Monate. Zivildiener leisten in den gemeinnützigen Lebenshilfen in ganz Österreich einen unverzichtbaren Beitrag: Sie unterstützen in der Assistenz von über 19.000 Klientinnen und Klienten und begleiten Menschen mit Behinderungen hin zu einem selbst bestimmten Leben.

Ein längerer Zivildienst verbessert aus Sicht der Lebenshilfe die Qualität der Begleitung für Klientinnen und Klienten. Er ermöglicht mehr Zeit für Einarbeitung, erhöht die Beziehungskontinuität und entlastet Fachkräfte, die sonst laufend neu einschulen müssen.

„Eine Verlängerung des Zivildienstes auf zumindest zwölf Monate stärkt die Qualität und die Stabilität in der Begleitung von Menschen mit Behinderungen“, betont Anton Henckel-Donnersmarck, Präsident der Lebenshilfe Österreich.

Ebenso begrüßt die LHÖ die konkrete Empfehlung aus dem Bericht der Wehrdienstkommission „Ausbildungen vorzusehen und anzubieten, die zu einer Berufsqualifikation führen“. Gerade in der Assistenz und der Begleitung von Menschen mit Behinderungen ist das sinnvoll, weil eine verbesserte Berufsqualifikation Sicherheit und mehr Teilhabe durch professionellere Unterstützung schafft. Berufsqualifizierende Module könnten Zivildienstleistenden zusätzlich eine Perspektive im Sozialbereich eröffnen – ein wichtiger Beitrag gegen den aktuellen Personalmangel. „Wenn der Zivildienst gezielt qualifiziert, profitieren alle: Menschen mit Behinderungen durch bessere Assistenz, Teams durch Entlastung – und junge Männer durch eine echte berufliche Perspektive im Sozialbereich“, sagt Philippe Narval, Generalsekretär der Lebenshilfe Österreich.

Die Lebenshilfe Österreich appelliert an die österreichische Bundesregierung, diese Empfehlungen im Zuge der Wehrdienstreform zeitnah umzusetzen, um die Qualität des Zivildienstes nachhaltig weiterzuentwickeln.

Rückfragen & Kontakt

Lebenshilfe Österreich
Philippe Narval, MSc.
Telefon: +43 664 3076679
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.lebenshilfe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LBH

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Lebenshilfe Österreich

Rückfragen & Kontakt

Lebenshilfe Österreich
Philippe Narval, MSc.
Telefon: +43 664 3076679
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.lebenshilfe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright