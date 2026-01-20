Tanja Graf zur neuen ÖVP-Klubobmann-Stellvertreterin gewählt

Wien (OTS) -

Im Zuge der heutigen Klubsitzung des Parlamentsklubs der Österreichischen Volkspartei wurde ÖVP-Abgeordnete und Energiesprecherin Tanja Graf zu einer der Klubobmann-Stellvertreterinnen bzw. -Stellvertreter gewählt. Die vergangene Woche zur Wirtschaftsbund-Generalsekretärin bestellte Salzburgerin folgt in dieser Funktion auf ÖVP-Nationalratsabgeordneten Kurt Egger. „Ich freue mich gemeinsam mit meinen weiteren Stellvertreterinnen und Stellvertretern auf die Zusammenarbeit mit Tanja Graf in ihrer neuen Rolle im ÖVP-Klub“, gratuliert ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der gleichzeitig Kurt Egger seinen Dank für dessen Unterstützung als bisheriger Klubobmann-Stellvertreter ausspricht. (Schluss)