  • 20.01.2026, 17:18:32
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  • OTS0167

Tanja Graf zur neuen ÖVP-Klubobmann-Stellvertreterin gewählt

ÖVP-Klubobmann Wöginger freut sich auf Zusammenarbeit mit erfahrener Abgeordneten als eine seiner insgesamt sieben Stellvertreterinnen und Stellvertreter

Wien (OTS) - 

Im Zuge der heutigen Klubsitzung des Parlamentsklubs der Österreichischen Volkspartei wurde ÖVP-Abgeordnete und Energiesprecherin Tanja Graf zu einer der Klubobmann-Stellvertreterinnen bzw. -Stellvertreter gewählt. Die vergangene Woche zur Wirtschaftsbund-Generalsekretärin bestellte Salzburgerin folgt in dieser Funktion auf ÖVP-Nationalratsabgeordneten Kurt Egger. „Ich freue mich gemeinsam mit meinen weiteren Stellvertreterinnen und Stellvertretern auf die Zusammenarbeit mit Tanja Graf in ihrer neuen Rolle im ÖVP-Klub“, gratuliert ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der gleichzeitig Kurt Egger seinen Dank für dessen Unterstützung als bisheriger Klubobmann-Stellvertreter ausspricht. (Schluss)

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