- 20.01.2026, 17:18:32
- /
- OTS0167
Tanja Graf zur neuen ÖVP-Klubobmann-Stellvertreterin gewählt
ÖVP-Klubobmann Wöginger freut sich auf Zusammenarbeit mit erfahrener Abgeordneten als eine seiner insgesamt sieben Stellvertreterinnen und Stellvertreter
Im Zuge der heutigen Klubsitzung des Parlamentsklubs der Österreichischen Volkspartei wurde ÖVP-Abgeordnete und Energiesprecherin Tanja Graf zu einer der Klubobmann-Stellvertreterinnen bzw. -Stellvertreter gewählt. Die vergangene Woche zur Wirtschaftsbund-Generalsekretärin bestellte Salzburgerin folgt in dieser Funktion auf ÖVP-Nationalratsabgeordneten Kurt Egger. „Ich freue mich gemeinsam mit meinen weiteren Stellvertreterinnen und Stellvertretern auf die Zusammenarbeit mit Tanja Graf in ihrer neuen Rolle im ÖVP-Klub“, gratuliert ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der gleichzeitig Kurt Egger seinen Dank für dessen Unterstützung als bisheriger Klubobmann-Stellvertreter ausspricht. (Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK