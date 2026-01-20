Der Naturpark Weissensee ist Österreichs „Naturpark des Jahres 2026“

Klagenfurt (OTS) -

„Spielplatz der Natur“ ist das Motto des diesjährigen Naturparks des Jahres, der von einer unabhängigen Jury gekürt wurde. Insgesamt haben sich fünf Naturparke für diese Auszeichnung beworben und der Naturpark Weissensee konnte sich gegen seine Mitbewerber klar durchsetzen. Bei der Verkündung direkt am Eis des Weißensees gratulierte heute, Dienstag, allen voran Umweltlandesrat Peter Reichmann zum Erfolg. Beurteilt wurden Projekte, Angebote und Aktivitäten in den Kategorien Schutz der Kulturlandschaft, Bildung, Erholung, Regionalentwicklung und Marketing. Der Naturpark Weissensee erzielte in allen Bereichen hervorragende Ergebnisse. Die Jury setzte sich aus Expertinnen und Experten der Organisation „Alpine Pearls“, des Umwelt-Bildungs-Zentrums, der Pädagogischen Hochschule Burgenland, des ORF, der Nationalparks Austria sowie eines Vertreters der Österreichischen Naturparke zusammen.

„Das Geheimnis des Erfolges liegt beim Naturpark Weißensee für mich in der harmonischen Zusammenarbeit der Verantwortlichen. Das Naturpark Team, der Vorstand, der Naturpark Rat, die Gemeinden, Bildungseinrichtungen, Naturschutz und Tourismus verfolgen dasselbe Ziel – diese wunderschöne Landschaft zu erhalten und erlebbar zu machen. Als zuständiger Referent danke ich daher allen und auch den fast 4.400 Gästen bei unseren Ranger Programmen – sie alle sind ein eindrucksvolles Zeichen für die Begeisterung für unseren Naturpark“, so Landesrat Peter Reichmann.

„Ich gratuliere dem Naturpark Weissensee herzlich zu dieser Auszeichnung, die das langjährige Engagement für den Schutz einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft würdigt. Besonders hervorzuheben sind dabei der konsequent gelebte sanfte Tourismus und das einzigartige Mobilitätskonzept. Der Naturpark ist ein Vorzeigebeispiel dafür, wie Naturschutz, Lebensqualität und regionale Entwicklung im Einklang gelingen können“, zeigt sich Johann Thauerböck, Präsident des Verbandes der Naturparke Österreichs beeindruckt.

„Ich freue mich sehr, dass der Naturpark Weissensee diese Auszeichnung erhält, weil hier die vier Säulen der Naturpark-Arbeit – Schutz, Bildung, Erholung und Regionalentwicklung – in besonderer Qualität gelebt werden. Von zertifizierten Naturpark-Schulen und Kindergärten über die ganzjährige Bildungsarbeit der Ranger bis hin zu klaren Nachhaltigkeitskriterien für Partnerbetriebe und Gästeprogramme zeigt sich ein durchgängiges, zukunftsweisendes Konzept. Der Naturpark beweist eindrucksvoll, wie nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit Bevölkerung, Betrieben und Gästen erfolgreich umgesetzt werden kann“, ist Julia Friedlmayer, Geschäftsführerin des Verbandes der Naturparke Österreichs, begeistert.