Große OPER, Kunst, Kultur und viele STARS in GARS

Gars am Kamp/Wien (OTS) -

Nach einer Rekordsaison 2025 mit fast 14.000 Besucherinnen und Besuchern und 90% Auslastung der Opernaufführungen präsentiert Intendant Clemens Unterreiner in der Italienischen Botschaft in Wien alle Programmhighlights seiner dritten Saison in Gars am Kamp. Neben MADAMA BUTTERFLY locken Publikumslieblinge wie Erwin Steinhauer, Lidia Baich und Andreas Schager, Daniela Fally und Peter Edelmann ins Waldviertel. Beim sommerlichen Open-Air-Highlight STARS IN GARS begeistern Mariam Battistelli, Chris Steger, Annely Peebo und weitere hochkarätige Gäste. Mit diesem Programm beweisen Unterreiner und sein Team einmal mehr, dass sich die Oper BURG GARS zu einem unverzichtbaren Teil des österreichischen Kultursommers etabliert hat.

„Ich kann es kaum erwarten, diese neue Saison in Gars zu eröffnen! Die Oper BURG GARS steht für fantastische Oper, ein mitreißendes Programm und vor allem für Begegnungen mit unserem wunderbaren Publikum. Es ist mir eine große Freude, unsere Gäste persönlich willkommen zu heißen und gemeinsam unvergessliche Sommerabende voller Musik, Emotion und Leidenschaft zu erleben. Dieses Programm sprüht vor künstlerischer Energie – genau dafür brennen wir. Ganz nach unserem Motto: Let’s OPERA!“, so Unterreiner.

Klassik, die begeistert: MADAMA BUTTERFLY

Ab 11. Juli 2026 steht eine der bewegendsten Opern der Musikgeschichte auf der Opernbühne des Waldviertels: MADAMA BUTTERFLY. Mit fernöstlichen Klangfarben, japanischem Flair und weltberühmten Arien führt Giacomo Puccini das Publikum direkt ins Herz einer Frau, deren Treue und Würde bis zuletzt leuchten. In der einzigartigen Naturkulisse der Oper BURG GARS wird diese Oper zu einem Erlebnis, das unter die Haut geht. Mit dem Regisseur Matthias von Stegmann und dem jungen deutschen Dirigenten Karsten Januschke konnte Unterreiner zwei international bekannte und erfolgreiche Künstler heuer nach Gars holen, die in der Vergangenheit an vielen bedeuteten Opernhäusern wie auch schon an der Wiener Staatsoper gearbeitet haben und neuen Schwung und Leidenschaft nach Gars bringen werden. Zum ersten Mal gibt es spannende Doppelbesetzungen, welche eine unglaubliche Mischung von etablierten Publikumslieblingen und talentierten Nachwuchssängern bieten. Allen voran zwei Butterflys der Spitzenklasse: Die österreichische Kammersängerin Kristiane Kaiser und Eugenia Dushina, die im letzten Jahr bei einer La Traviata Vorstellung als brillante Violetta kurzfristig eingesprungen ist. Die beiden Tenöre Gabriel Arce und Vitaliy Kovalchuk wechseln einander in der Rolle des egoistischen Marineleutnants Pinkerton ab.

Die junge Mezzosopranistin Daria Shushkova sowie Bass Evgeny Solodovnikov, die beide an der Wiener Staatsoper Erfolge feiern, ergänzen das internationale Ensemble mit etablierten und jungen Nachwuchskünstlern wie Jana Stadlmayr, Simion Novac, Dario Pometti und Jihun Kim.

Ein Wiedersehen gibt es mit dem italienischen Bariton Paolo Rumetz als Konsul Sharpless, der bereits beim Liebestrank als Dulcamara das Garser Publikum begeisterte. Und auch Clemens Unterreiner selbst steht wieder in den letzten drei Vorstellungen (28.07., 30.07., 01.08.) als Sharpless auf der Bühne.

OPER für ALLE

Die Oper BURG GARS setzt erneut Maßstäbe in Sachen Inklusion: Die letzten drei Vorstellungen (28.07., 30.07., 01.08.) sind dank Live-Audiodeskription und Tastführung erneut auch für blinde und sehbehinderte Gäste barrierefrei erlebbar. Damit ist die Oper BURG GARS das erste österreichische Opernfestival, das ein derart umfassendes inklusives Angebot fest in sein Programm integriert und wurde dafür 2025 mit dem Inklusionspreis im Bereich Kunst und Kultur von der BhW Niederösterreich ausgezeichnet.

Ein weiteres Highlight ist das Opernerlebnis für Kinder: An allen drei Dienstagen der Spielzeit lädt Unterreiner Kinder ab 6 Jahren vor der Vorstellung zu einer altersgerechten Führung hinter die Kulissen der Opernbühne des Waldviertels ein. Die jungen Besucherinnen und Besucher erleben die Bühne aus nächster Nähe, entdecken Kostüme, Technik und Probenalltag und werden so spielerisch auf ihren Opernbesuch von MADAMA BUTTERFLY vorbereitet. „Es ist mir ein großes Anliegen, Kinder schon früh für die Magie der Oper zu begeistern. So wird MADAMA BUTTERFLY zu einem ganz besonderen Erlebnis – spannend, verständlich und voller Staunen. Oper soll berühren, neugierig machen und Freude bereiten, gerade auch bei unserem jungen Publikum“ , betont Unterreiner.

Künstlerisch herausragend zeigte sich erneut der Nachwuchs: Für seine Darstellung als Nemorino der Herzen im Garser Liebestrank erhielt Matteo Ivan Rašić den Österreichischen Musiktheaterpreis als bester männlicher Nachwuchs und unterstreicht damit den hohen Qualitätsanspruch und die nachhaltige Förderung junger Künstlerinnen und Künstler bei den Festspielen.

Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Das Rahmenprogramm KulturBURG mit internationalen STARS aus allen Genres

Auch die KulturBURG bietet kommende Saison wieder ein vielfältiges und hochkarätiges Zusatzprogramm neben der Oper und spannt den Bogen von Vernissagen über Matinéen, musikalische Lesungen und fesselnden Gesprächen bis hin zu Liederabenden, Konzerten und spektakulären Open-Air-Events. Zum Saisonstart am 26. April lädt der Intendant gemeinsam mit dem Kunstsammler Werner Trenker zur exklusiven Vernissage von großformatigen und kraftvollen Kunstwerken des renommierten Künstlers Hannes Mlenek ein. Zwischen April und September finden sich dann zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur auf der Burg Gars ein – darunter Publikumslieblinge wie Schauspieler Erwin Steinhauer, Stargeigerin Lidia Baich, Opernsänger- und Sängerinnen wie Andreas Schager, Daniela Fally, Peter Edelmann oder Alois Mühlbacher, die Historikerin und Kaiserhausexpertin Katrin Unterreiner, Starpianist Stefan Vladar, Philharmoniker Wolfgang Vladar und Weltklassegeigerin Bojidara Kouzmanova-Vladar, sowie Nachwuchssopranistin Martha Matscheko. Clemens Unterreiner selbst wird gleich an mehreren Abenden als Sänger begeistern.



Ein besonderer Höhepunkt erwartet das Publikum am 8. August 2026 mit STARS in GARS – Unterreiner & Friends: ein großes Sommer-Open-Air, bei dem Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Genres zusammenkommen. Mariam Battistelli, Chris Steger oder Annely Peebo treten zusammen mit weiteren Stars auf, um für Menschen in Not Geld zu sammeln und ein starkes Zeichen für Solidarität zu setzen. STARS in GARS – Unterreiner & Friends wird auch dieses Jahr wieder vom ORF aufgezeichnet und macht die einzigartige Atmosphäre von Gars weit über das Waldviertel hinaus sichtbar.

„Freuen Sie sich auf eine spannende und abwechslungsreiche Saison, die Kultur in all ihren Facetten zelebriert“, bringt Unterreiner das umfassende Rahmenprogramm auf den Punkt.

Ein Nachmittag voller Musik, prominenter Gäste und Ausblick auf die Festspielsaison 2026