AVISO: DÖW präsentiert Rechtsextremismusbericht

Wien (OTS) -

Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) präsentiert am 22. Jänner den neuen Rechtsextremismusbericht. Er versammelt auf 220 Seiten Daten und Analysen zu rechtsextremen Aktionen und Ideologien in Österreich im Jahr 2024.

Unter den zehn Kapiteln finden sich Einordnungen zur Geschichte und rechtlichen Aspekten zum Rechtsextremismus ebenso wie statistische Erhebungen von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Stellen, den größten Teil macht eine detaillierte Beschreibung unterschiedlichster rechtsextremer Akteur*innen aus. Darin werden deutschnationale Verbindungen und neonazistische Aktivisten ebenso behandelt wie Vertreter*innen der „Neuen Rechten“ wie die Identitäre Bewegung. Das Spektrum der beobachteten Gruppen reicht von migrantischen Rechtsextremen wie den „Grauen Wölfen“ bis zu „Alternativmedien“ wie AUF1. Der Bericht endet mit einer Darstellung der wichtigsten aktuellen Trends und einer Prognose künftiger Entwicklungen.

Das DÖW hat 2023 von den Bundesministerien für Inneres und Justiz den Auftrag erhalten, jährlich einen wissenschaftlichen Bericht über den österreichischen Rechtsextremismus zu verfassen. Die Ausgabe zum Jahr 2024 ist nun schon der zweite vom DÖW erstellte Bericht. DÖW-Leiter Andreas Kranebitter und Projektleiter Bernhard Weidinger präsentieren diesen am 22. Jänner um 10.00 Uhr der Presse.

Eckdaten der Präsentation

„Rechtsextremismus in Österreich 2024“

am 22. Jänner 2026 um 10.00 Uhr

im Presseclub Concordia (Bankgasse 8, 1010 Wien)

mit Andreas Kranebitter, Wissenschaftlicher Leiter des DÖW, und Bernhard Weidinger, Projektleiter „Rechtsextremismusbericht“

Medienvertreter*innen sind sehr herzlich zur Präsentation eingeladen, wir danken für Anmeldungen an [email protected].