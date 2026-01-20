NEOS zum Bericht der Wehrdienstkommission

Wien (OTS) -

„Angesichts der neuen globalen Rahmenbedingungen für Europa und Österreich ist es wesentlich, auch über die Zukunft des Bundesheeres und der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu sprechen. Wir haben im Regierungsprogramm daher festgelegt, dass eine Expertenkommission einen Bericht vorlegen soll, der Stellschrauben für eine Stärkung der österreichischen Wehrhaftigkeit aufzeigen soll“, sagt NEOS-Generalsekretär und Sicherheitssprecher Douglas Hoyos zum Bericht der Wehrdienstkommission, der heute präsentiert wurde.

„Wir nehmen den nun vorliegenden Bericht, der eine Vielzahl an guten Vorschlägen bietet, sehr ernst“, so Hoyos. „Nun geht es darum, in einer zweiten Stufe die Vorschläge der Expertinnen und Experten auf politischer Ebene im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher zu besprechen und Handlungen daraus abzuleiten.“

Das soll in den kommenden Wochen in einem Prozess gemeinsam mit allen im Parlament geschehen. In einem ersten Schritt werde es darum gehen, jene Dinge umzusetzen, die schnell gehen und einen Beitrag zu einem modernen Bundesheer zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger leisten, so Hoyos.