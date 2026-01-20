Ofenauer: Vorschläge der Wehrdienstkommission sind wichtige Grundlage für weitere politische Diskussion

Wien (OTS) -

“Die Vorschläge der von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eingesetzten Wehrdienstkommission liegen mit heute auf dem Tisch und bilden die Grundlage für die weiteren politischen Diskussionen im Sinne der Sicherheit und der Souveränität Österreichs”, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer. Die Empfehlungen der Kommission seien breitgefächert und würden auch die Herausforderungen, die sich durch die stark im Wandel befindliche weltpolitische Lage stellen, widerspiegeln. Klar sei, dass die Sicherheit und Souveränität Österreichs nur durch ein gut ausgebildetes und einsatzbereites Bundesheer gewährleistet sei. “Das ist im Interesse der Republik, der Bevölkerung und auch der Soldatinnen und Soldaten – und das unabhängig vom Wehrdienstmodell”, so der ÖVP-Abgeordnete. Die Expertinnen und Experten hätten ihre Vorschläge und Ideen für die Weiterentwicklung des Heeres gemacht, jetzt starte der Diskussionsprozess.

Aus Sicht der Volkspartei sei eine Wiedereinführung der verpflichtenden Milizübungen jedenfalls zielführend, “schließlich ist das Bundesheer ein Milizheer, das in dieser Eigenschaft auch stark in der Gesellschaft und im Bewusstsein der Menschen verankert ist”. Ofenauer: “Der Grundwehrdienst bildet die Basis für die Miliz. Und es ist wichtig, dass das im Grundwehrdienst erworbene Wissen und Können nach dem Abrüsten nicht verloren geht, sondern regelmäßig aufgefrischt und aktualisiert wird.” Auch sei die umfangreiche Beschaffung von Waffen, Gerät und Ausrüstung im von Ministerin Tanner initiierten Aufbauplan Bundesheer 2032+ auf eine bestehende und funktionierende Miliz ausgerichtet.

“Gemeinsam gilt es nun, den heute vorgelegten Bericht im politischen Diskurs zu analysieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Alle Parteien sind gefordert, Klaudia Tanner dabei zu unterstützen, den von ihr eingeschlagenen rot-weiß-roten Weg der Weiterentwicklung und Stärkung der Landesverteidigung fortzusetzen.” (Schluss)