  • 20.01.2026, 10:21:02
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ÖMG-Neujahrstreffen: Ein gelungener Start ins Think-Tank-Jahr 2026

ÖMG Neujahrsfeier
Wien (OTS) - 

20.01.2026 – Mit guten Gesprächen, einem Impuls zur Publikation „Marketing Utopias 2030 ff.“ die im Februar erscheinen wird und spürbarer Aufbruchsstimmung läutete die Österreichische Marketing-Gesellschaft (ÖMG) gestern das neue Jahr in den Räumlichkeiten der BDO ein. Die ÖMG-Neujahrsfeier brachte Mitglieder, Partner:innen und Branchenvertreter:innen zusammen und machte Lust auf das, was 2026 im Marketing bewegen wird.

ÖMG-Vorständin Sabrina Oswald führte durch den Abend und gab einen Ausblick auf die nächsten Schritte der ÖMG als Think-Tank für Marketing. Im Fokus: die Abwicklung der ÖMG-Sandboxes, die auf viel Interesse in der Branche treffen. Somit ist auch im kommenden Jahr Raum für Tiefgang, Reibung und neue Perspektiven.

Für einen spannenden Einblick sorgte Thomas Schwabl (marketagent) mit seinem Studienimpuls „Zwischen Reiz und Realität – Wie Österreich Marketing wirklich sieht“.
Die präsentierten Ergebnisse lieferten nicht nur spannende Zahlen, sondern auch durchaus Diskussionsstoff für den weiteren Abend.

Die ÖMG stellte ihre neue Publikation gemeinsam mit der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation „Marketing Utopias 2030 ff.“ vor. Entstanden aus den ersten drei Sandboxes des Jahres 2025 bündelt sie zentrale Thesen, Learnings und valide Zukunftsbilder für Marketing. Eine Einladung zum Weiterdenken.

Mit dabei waren die ÖMG-Beirät:innen Michaela Buttazzoni / BDO, Ulrike Domany-Funtan / Fit4internet, Patrik Partl / BROKKOLI, Peter Rosenkranz / media4more, Bettina Schatz / willhaben und Thomas Schwabl / marketagent.

Mit der Neujahrsfeier unterstrich die ÖMG ihren Anspruch, auch 2026 Raum für relevanten Austausch, fundierte Diskussionen und gemeinsames Weiterdenken zu schaffen.

Unter den Gästen waren u.a.: Marion Stelzer-Zöchbauer von Cope; Herbert Auer von Raiffeisen Zwettl; Roland Grafl von der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation; Martin Kernthaler von Payback; Barbara Köcher-Schulz von AMA; Jörg Spreitzer von Great Place to Work; Barbara Rauchwarter von APA; Katharina Stummer von WIFI und Werbeakademie; Eva Mandl von Himmelhoch, Jürgen Bauer, Fachverband Werbung & Marktkommunikation, Gerhard Günther DSR Agency, uvm.

Alle Bilder hier: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/39674

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