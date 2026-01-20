Parlament nimmt Teilhabe junger Menschen in den Fokus

Wien (PK) -

Die heutige Präsentation des neuen Jugendbuchs "Ben und die Demokratie" bildet den Auftakt zum diesjährigen Jahresschwerpunkt des Parlaments. Unter dem Titel "teilhaben teilsein" wird 2026 die gesellschaftspolitische Teilhabe von jungen Menschen in den Mittelpunkt gerückt.

Das Parlament als Herz der Demokratie und Ort der Gesetzgebung versteht sich als Zentrum von Beteiligung und Teilhabe von in Österreich lebenden Menschen. Teilhabe geht über die Ausübung des Wahlrechts hinaus und umfasst Menschenrechte, Minderheiten- und Volksgruppenrechte, Frauenrechte, Inklusion sowie die direkte und indirekte Mitarbeit am politischen Prozess. Gesetze, die heute gemacht werden, wirken sich direkt und am längsten auf junge Menschen aus. Das Parlament möchte sich insbesondere ihnen weiter öffnen und Einblicke in den Gesetzgebungsprozess gewähren.

Der Jahresschwerpunkt wird im Hohen Haus auf vielfältige Weise zum Ausdruck kommen, unter anderem im Rahmen von Veranstaltungen und Angeboten der Demokratiebildung. Auch auf der Website, in der Parlamentskorrespondenz und in den sozialen Medien wird das Thema mit eigenen Kommunikationsformaten begleitet. Sämtliche Informationen können gebündelt auf der Website www.parlament.gv.at/jahresschwerpunkt abgerufen werden.

Aktivitäten im Parlament zum Teilhaben und Teilsein

Neben den bestehenden Angeboten wie Jungendparlament, Lehrlingsparlament oder Demokratiewerkstatt wird das "Q & A"-Erklärformat um zwei Termine im Frühjahr und Herbst erweitert. Ein moderiertes Gespräch mit Expertinnen und Experten wird mit einem interaktiven Publikumsaustausch kombiniert. Eingebunden werden auch die Aktivitäten des Parlaments zum 50-jährigen Bestehen des Volksgruppengesetzes, etwa in der Demokratiewerkstatt sowie online in der Demokratiewebstatt.

Im Auftrag des Parlaments führt das Sozialforschungsinstitut Foresight erneut eine Zusatzbefragung zum Demokratie Monitor mit Fokus auf die Jugend durch. Sie wurde von 300 auf 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgestockt. Die Ergebnisse sollen im März 2026 präsentiert werden.

Besucherinnen und Besucher werden im Parlamentsgebäude das ganze Jahr über via Infoscreens mit Informationen rund um das Schwerpunktthema versorgt. Zeitnah neu aufgelegt sowie um ein Kapitel zu Grundrechten im digitalen Zeitalter erweitert wird außerdem die Grundrechtebroschüre des Parlaments mit dem Titel "Unsere Rechte, Grund- und Freiheitsrechte in Österreich". (Schluss) fan